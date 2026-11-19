शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड में बोतल के ढक्कन से बॉल टैंपरिंग की थी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। अख्तर का मानना है कि उस्मान ने जो बताया है वो सही है लेकिन इस पर हंगामा करने की जरूरत नहीं।

पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के हाल में प्रकाशित अपनी किताब में खुलासे से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में भूचाल आ गया है। 2018 के गेंद से छेड़छाड़ करने वाले मामले की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। ख्वाजा ने बताया है गेंद से छेड़छाड़ करने की साजिश की पूरी टीम को जानकारी थी। इस बीच इस मामले के तूल पकड़ने के कुछ दिन बाद 2018 के गेंद से छेड़छाड़ करने वाले मामले में शामिल रहे कैमरन बेनक्रॉफ्ट ने दावा किया है कि पूरी टीम को इस साजिश के बारे में पता था लेकिन आखिर में केवल तीन खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मची उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि इस मामले पर बेवजह हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि पाकिस्तान ने भी कभी बोतल के ढक्कन से गेंद से छेड़छाड़ की थी।

बोतल के ढक्कन से करते थे बॉल टैंपरिंग शोएब अख्तर ने विजडन से बातचीत में कहा, ''यार इसको छोड़ भी दो अब, आप इस खुलासे को लेकर हंगामा खड़ा क्यों कर रहे हो? मैं समझता हूं कि इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। ये हमारे क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचाता है। हम पहले इंग्लैंड में सैंडपेपर नहीं, बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया करते थे। हम गेंद को बदलते थे और ये सब चीजें करते थे। मेरा मतलब है कि ठीक है, आप सच्चाई सामने लेकर आए लेकिन इस पर हंगाना करने की जरूरत नहीं।''

उन्होंने आगे कहा, ''मेरे पास अपने पुराने साथियों के बारे में बताने के लिए काफी कुछ है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे पास पुराना साथियों ने जो गलत किया है, उसके बारे में बताने के लिए काफी कुथ है। एक ऐसा समय भी था, जब मैं सोचता था कि मै 22 लोगों के खिलाफ खेलता था। क्योंकि हर खिलाड़ी जांच के दायरे में था। हां इसलिए, मुझे नहीं पता था कि किस पर भरोसा करूं।"

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, ''उस्मान ने जो कहा, ये टीम का निर्णय रहा। ये कुछ खिलाड़ियों का निर्णय नहीं हो सकता। मुझे माफ करना। हम क्रिकेट गेंद से खेला करते थे। मैंने सब कुछ किया है। लेकिन पूरी टीम ये जानती थी क्योंकि अगर हम गेंद को रिवर्स नहीं करेंगे, हम मैच नहीं जीतने वाले थे। अब जो बाहर आ रहा है वह पूरी तरह से अफरातफरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सही काम किया, लेकिन इसका समय इससे बेहतर हो सकता था।"