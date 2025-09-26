शोएब अख्तर में भी इस भारतीय खिलाड़ी का खौफ, एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान को दी ये नसीहत
भारत एशिया कप 2025 में पहले ही पाकिस्तान को दो बार धूल चटा चुका है। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से तो सुपर-4 में 6 विकेट से हराया था। इन दोनों ही मैचों में अभिषेक शर्मा ने खूब तबाही मचाई थी।
बांग्लादेश पर 11 रनों से जीत दर्ज कर पाकिस्तान ने भी एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कटा लिया है। सलमान आगा की टीम का खिताबी मुकाबले में सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत से होना है। इस महामुकाबले से पहले पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी टीम को नसीहत दी है। भारत एशिया कप 2025 में पहले ही पाकिस्तान को दो बार धूल चटा चुका है। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से तो सुपर-4 में 6 विकेट से हराया था। इन दोनों ही मैचों में अभिषेक शर्मा ने खूब तबाही मचाई थी। शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान को इसी बल्लेबाज से बचकर रहना होगा और पहले दो ओवर में उन्हें आउट करना होगा।
अख्तर ने 'गेम ऑन है' कार्यक्रम में कहा, "इस मानसिकता से बाहर निकलो, उनके ऑरा को साइड रखो...उनके ऑरा को तोड़ दो। बस उसी मानसिकता के साथ खेलो जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में थी। आपको इसी तरह की मानसिकता की जरूरत है। आपको 20 ओवर गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं है; आपको बस विकेट लेने की जरूरत है।"
उन्होंने आगे कहा, "मार्क माय वर्ड्स, अगर अभिषेक शर्मा पहले दो ओवरों में आउट हो जाते हैं, तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्हें जो शुरुआत मिल रही है, अगर अभिषेक जल्दी आउट हो गए, तो उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अभिषेक गेंद को गलत टाइम नहीं करेंगे; वह ऐसा करेंगे; आपको बस जोरदार कोशिश करनी होगी। अगर आप डटकर खेलते हैं, तो भारत को एहसास होगा कि हमें रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।"
अख्तर ने कहा, "मैं गौतम गंभीर को जानता हूं। वह अपनी टीम से कहते हैं कि 'तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा।' पाकिस्तान सबसे खराब क्रिकेट खेलेगा, वह सबसे खराब टीम चुनेगा, लेकिन जैसे ही वह फाइनल में पहुंचेगा, वह सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलेगा और फाइनल जीतेगा। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है।"