Shoaib Akhtar advice Babar Azam and Mohammed Rizwan to be match winners for pakistan बाबर-रिजवान मैच विनर कब बनेंगे? शोएब अख्तर ने सीनियर को जमकर लगाई लताड़; दी ये सलाह, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shoaib Akhtar advice Babar Azam and Mohammed Rizwan to be match winners for pakistan

बाबर-रिजवान मैच विनर कब बनेंगे? शोएब अख्तर ने सीनियर को जमकर लगाई लताड़; दी ये सलाह

शोएब अख्तर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मैच खत्म करके आने की सलाह दी है। बाबर आजम और रिजवान वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 04:04 PM
share Share
Follow Us on
बाबर-रिजवान मैच विनर कब बनेंगे? शोएब अख्तर ने सीनियर को जमकर लगाई लताड़; दी ये सलाह

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच में 202 रनों से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की। सीरीज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आखिरी मैच में पाकिस्तान के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अभी तक मैच विनर खिलाड़ी ना बनने के लिए जमकर लताड़ लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 294 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 29.2 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। उसके केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे, जिनमें सलमान आगा ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। जेडन सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर छह विकेट लिए। होप ने 94 गेंद पर नाबाद 120 रन बनाए जिसमें 10 चौके और पांच छक्के शामिल हैं।

शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी चैनल पर कहा, ''आप कितना खेल चुके हो, आप कोशिश करो कि आप ही मैच खत्म करके आओ। मुझे लगता है कि यही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जाता है। बाबर खेलता है तो कितना अच्छा लगता है। इसी चीजों को थोड़ा जल्दी कर दें और खत्म कर दें। 50 किया और अगल 50 जल्दी करें। 50 करने के लिए आपको घंटा गुजरना पड़ता है और आपको विकेट की समझ हो जाती है।''

ये भी पढ़ें:अश्विन का बड़ा दावा, CSK ने ब्रेविस के लिए अंडर द टेबल की थी डील

इस तरह से वेस्टइंडीज 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने में सफल रहा। इसके साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट और ट्वेंटी-20 प्रारूपों में घरेलू सीरीज में हार का सिलसिला भी समाप्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से लगातार आठ मैच हारने और फिर फ्लोरिडा में पाकिस्तान से टी-20 सीरीज 2-1 से हारने के बाद वेस्टइंडीज ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान से वनडे सीरीज का पहला मैच पांच विकेट से गंवा दिया था। वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे मैच में पांच विकेट से जीत हासिल कर सीरीज को बराबर किया और फिर तीसरे मैच में भी दबदबा बनाया।