बाबर-रिजवान मैच विनर कब बनेंगे? शोएब अख्तर ने सीनियर को जमकर लगाई लताड़; दी ये सलाह

शोएब अख्तर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मैच खत्म करके आने की सलाह दी है। बाबर आजम और रिजवान वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे।

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे मैच में 202 रनों से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की। सीरीज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आखिरी मैच में पाकिस्तान के आठ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अभी तक मैच विनर खिलाड़ी ना बनने के लिए जमकर लताड़ लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 294 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 29.2 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। उसके केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे, जिनमें सलमान आगा ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। जेडन सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर छह विकेट लिए। होप ने 94 गेंद पर नाबाद 120 रन बनाए जिसमें 10 चौके और पांच छक्के शामिल हैं।

शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी चैनल पर कहा, ''आप कितना खेल चुके हो, आप कोशिश करो कि आप ही मैच खत्म करके आओ। मुझे लगता है कि यही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जाता है। बाबर खेलता है तो कितना अच्छा लगता है। इसी चीजों को थोड़ा जल्दी कर दें और खत्म कर दें। 50 किया और अगल 50 जल्दी करें। 50 करने के लिए आपको घंटा गुजरना पड़ता है और आपको विकेट की समझ हो जाती है।''