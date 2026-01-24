Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shivam Dubey's claim regarding Suryakumar Yadav approved in Raipur T20I said That's when I said that the world will know
सूर्यकुमार यादव को लेकर शिवम दुबे के दावे पर लगी मुहर, बोले- तब मैंने कहा था कि दुनिया को पता चलेगा…

सूर्यकुमार यादव को लेकर शिवम दुबे के दावे पर लगी मुहर, बोले- तब मैंने कहा था कि दुनिया को पता चलेगा…

संक्षेप:

सूर्यकुमार यादव को लेकर शिवम दुबे के दावे पर मुहर लग गई है। उन्होंने रायपुर टी20 के बाद कप्तान सूर्यकुमार की शान में कसीदा पढ़ा। सूर्या ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रनों की तूफानी पारी खेली।

Jan 24, 2026 12:06 pm ISTMd.Akram रायपुर, भाषा
share Share
Follow Us on

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इस स्टार बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी खेलकर दिखा दिया कि वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। सूर्यकुमार ने 23 पारियों के बाद पहली बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया, जिससे अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया। भारतीय कप्तान ने दुबे के साथ मिलकर 81 रन की अटूट साझेदारी की और भारत ने न्यूजीलैंड के 209 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। बाएं-दाएं बल्लेबाज के संयोजन को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पंड्या से पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबे ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुबे ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा , ‘‘कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सूर्यकुमार यादव की फॉर्म के बारे में पूछा गया था। तब मैंने कहा था कि वह उस तरह का खिलाड़ी है कि जब वह अपनी फॉर्म दिखाएगा तो तब दुनिया को पता चलेगा कि वह किस तरह का खिलाड़ी है। आज सूर्यकुमार यादव ने दिखा दिया कि वह टी20 में नंबर एक बल्लेबाज क्यों है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उसके साथ बल्लेबाजी का पूरा आनंद लिया। उसे इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा।’’

ये भी पढ़ें:शिवम दुबे का खुलासा, जब 6 रन पर 2 विकेट गिरे तो ड्रेसिंग रूम में ऐसा था माहौल

सूर्यकुमार और दुबे के बीच साझेदारी से पहले ईशान किशन ने 32 गेंद पर 76 रन की तूफानी पारी खेली। दुबे ने उनकी भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘इशान बाएं हाथ से खेलने वाले उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है जिन्हें मैंने देखा है। ड्रेसिंग रूम में उसे ‘छोटा पॉकेट ब्लास्ट’ कहा जाता है। मुझे लगता है कि उसकी बल्लेबाजी बहुत दमदार है। वह जानता है कि वह क्या कर सकता है और आज के मैच में उसने इसे साबित कर दिया।’’ दुबे को गेंदबाजी में भी नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने धीमी गेंद से डैरिल मिचेल का महत्वपूर्ण विकेट लिया।

ये भी पढ़ें:T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन, सूर्यकुमार ने युवराज को पछाड़ा

उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से मैंने कड़ी मेहनत की है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कप्तान और कोच मेरा समर्थन करें। उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया है। मैंने यह बात पहले भी कही है। मैंने खुद को थोड़ा तैयार भी कर लिया है कि मैं कैसे गेंदबाजी करूंगा और किस परिस्थिति में गेंदबाजी करने आऊंगा। इसलिए, छठे गेंदबाज के रूप में मुझे जो भी दो, तीन या चार ओवर मिलेंगे, मैं उस समय की स्थिति के अनुसार गेंदबाजी करने की कोशिश करूंगा।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Suryakumar Yadav India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |