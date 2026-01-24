सूर्यकुमार यादव को लेकर शिवम दुबे के दावे पर लगी मुहर, बोले- तब मैंने कहा था कि दुनिया को पता चलेगा…

संक्षेप: सूर्यकुमार यादव को लेकर शिवम दुबे के दावे पर मुहर लग गई है। उन्होंने रायपुर टी20 के बाद कप्तान सूर्यकुमार की शान में कसीदा पढ़ा। सूर्या ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रनों की तूफानी पारी खेली।

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इस स्टार बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी खेलकर दिखा दिया कि वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। सूर्यकुमार ने 23 पारियों के बाद पहली बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया, जिससे अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया। भारतीय कप्तान ने दुबे के साथ मिलकर 81 रन की अटूट साझेदारी की और भारत ने न्यूजीलैंड के 209 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। बाएं-दाएं बल्लेबाज के संयोजन को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पंड्या से पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबे ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए।

दुबे ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा , ‘‘कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सूर्यकुमार यादव की फॉर्म के बारे में पूछा गया था। तब मैंने कहा था कि वह उस तरह का खिलाड़ी है कि जब वह अपनी फॉर्म दिखाएगा तो तब दुनिया को पता चलेगा कि वह किस तरह का खिलाड़ी है। आज सूर्यकुमार यादव ने दिखा दिया कि वह टी20 में नंबर एक बल्लेबाज क्यों है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उसके साथ बल्लेबाजी का पूरा आनंद लिया। उसे इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा।’’

सूर्यकुमार और दुबे के बीच साझेदारी से पहले ईशान किशन ने 32 गेंद पर 76 रन की तूफानी पारी खेली। दुबे ने उनकी भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘इशान बाएं हाथ से खेलने वाले उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है जिन्हें मैंने देखा है। ड्रेसिंग रूम में उसे ‘छोटा पॉकेट ब्लास्ट’ कहा जाता है। मुझे लगता है कि उसकी बल्लेबाजी बहुत दमदार है। वह जानता है कि वह क्या कर सकता है और आज के मैच में उसने इसे साबित कर दिया।’’ दुबे को गेंदबाजी में भी नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने धीमी गेंद से डैरिल मिचेल का महत्वपूर्ण विकेट लिया।