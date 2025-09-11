ड्रेसिंग रूम में बुरे फंसे शिवम दुबे, साथी खिलाड़ियों ने मेडल मिलने पर की ये डिमांड

शिवम दुबे ने यूएई के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें भारतीय ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। शिवम ने दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट लिए।

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने गुरुवार को यूएई के खिलाफ मुकाबले में दमदार गेंदबाजी की और तीन विकेट चटकाए। शिवम दुबे ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो ओवर में चार रन देते हुए तीन विकेट चटकाए। शिवम के अलावा कुलदीप यादव ने भी चार विकेट चटकाए। इन दोनों की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने यूएई को 13.1 ओवर में ही 57 के स्कोर पर ढेर कर दिया। कुलदीप यादव को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला, जबकि शिवम दुबे को भारतीय ड्रेसिंग रूम में सम्मानित किया गया और उन्हें अवॉर्ड भी मिला।

भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्न मोर्कल ने शिवम दुबे को इंपैक्ट प्लेयर मेडल दिया। भारतीय टीम में इससे पहले मैदान पर बेहतर प्रदर्शन के लिए बेस्ट फील्डर अवॉर्ड दिया जाता है, जिसे बदलकर अब इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड में बदल दिया गया है। बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों ने जमकर शोर मचाया और शिवम से डांस करने या स्पीच देने के लिए दबाव बनाया। इस दौरान दुबे मुस्कुराते हुए दिखे।

दुबे ने यूएई के खिलाफ मिली जीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, "आज एक अच्छी शुरुआत मिला और यह काफ अहम था। एक ऑलराउंडर के तौर पर मैं हमेशा चार ओवर गेंदबाजी के लिए तैयार रहता हूं। जब भी तीन-चार ओवर डालने का मौका मिलेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं वही करूंगा जिसकी टीम को जरूरत होगी। कप्तान और कोच ने पहले ही कह दिया था कि मैं (एशिया कप में) गेंदबाजी करूंगा। मेरे गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं लंबे समय से तैयारी कर रहा था कि जब भी मौका मिलेगा, मैं तैयार रहूंगा। आज का नतीजा उसी तैयारी का परिणाम है।"