ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले चोटिल हुए ऑलराउंडर शिवम दुबे, रणजी ट्रॉफी मैच से भी बाहर

ऑलराउंडर शिवम दुबे को पीठ में अकड़न के कारण जम्मू और कश्मीर के ख़िलाफ सीजन के पहले मैच से ठीक पहले मुंबई की रणजी ट्रॉफी 2025-26 टीम से बाहर हो गए हैं। दुबे मंगलवार शाम को श्रीनगर से मुंबई के लिए घर लौट गए हैं। माना जा रहा है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है। वह भारत की उस टी20 टीम का भी हिस्सा हैं जो पांच मैचों की सीरीज के लिए 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाली है।

दुबे का 2025 एशिया कप शानदार रहा था। उस टूर्नामेंट में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी विकल्प के तौर पर नियमित रूप से उनका इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के ख़िलाफ फ़ाइनल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण ऑलराउंड भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में उन्होंने नई गेंद के साथ गेंदबाजी की। उस मैच में उन्होंने तीन ओवर में सिर्फ़ 23 रन दिए। इसके बाद 22 गेंदों में महत्वपूर्ण 33 रन बनाए, जिससे भारत ने एक मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया।

दुबे को रणजी में वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद तक इंतजार करना होगा। वहीं मुंबई ऑलराउंडर मुशीर ख़ान का स्वागत करेगी, जो सड़क दुर्घटना में गर्दन और कॉलर-बोन में चोट लगने के कारण पिछले सीजन से बाहर हो गए थे। चोट से उबरने वाले उनके बड़े भाई सरफ़राज खान भी वापस आ गए हैं, जो क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण वेस्टइंडीज के ख़िलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे।

मुंबई की कप्तानी भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर करेंगे, जो अजिंक्य रहाणे की जगह टीम की कमान संभालेंगे। पिछले सीजन की उप-विजेता रही मुंबई, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ ग्रुप डी में है। जम्मू और कश्मीर के ख़िलाफ़ नए सीजन के शुरुआती दौर को पिछले सीजन के ग्रुप मैच का रीमैच बताया जा रहा है, जिसे मुंबई की टीम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान पर पांच विकेट से हार गई थी।

