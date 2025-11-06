167 रन बनाते ही भारत को नजर आने लगी थी जीत, दुबे ने कहा- विश्वास था कि हम उन्हें रोक लेंगे
संक्षेप: भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में भारत की जीत के बाद कहा कि टीम को पता था कि गोल्ड कोस्ट के बड़े मैदान पर 167 रनों का स्कोर काफी है।
हरफनमौला शिवम दुबे ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में मैदान का आकार बड़ा होने से भारत का स्कोर पर्याप्त था और गेंदबाजों ने रणनीति पर बखूबी अमल करके मेजबान को हराया। भारत ने 167 रन बनाने के बावजूद आस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की अजेय बढत बना ली।
शिवम दुबे ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ इस मैदान पर 167 का स्कोर अच्छा था क्योंकि हमारे पास बेहतरीन गेंदबाज हैं । मुझे उन पर भरोसा है और पूरी टीम को उन पर भरोसा है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ यह टी20 मैच है और कोई भी बल्लेबाज आकर आक्रामक पारी खेल सकता है लेकिन इस मैदान पर बाउंड्री बड़ी है और हमने उसी हिसाब से रणनीति बनाई थी । हमें विश्वास था कि हम उन्हें रोक लेंगे।’’
दुबे ने आगे कहा ,‘‘ हमारी रणनीति बड़ी बाउंड्री वाली तरफ गेंद डालने की थी क्योंकि बड़े शॉट लगाना आसान नहीं है । हमने चतुराई से गेंदबाजी की और बल्लेबाज को क्रीज पर जमने के बाद बड़ी बाउंड्री वाली तरफ शॉट खेलने के लिये मजबूर किया ।’’
उन्होंने कहा कि मुख्य कोच गौतम गंभीर, गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बतौर गेंदबाज उनकी काफी हौसलाअफजाई की जिससे उनका आत्मविश्वास बढा । उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे जब मौका मिला तो मुझे पता था कि गेंदबाजी करनी होगी । मोर्नी, गौती भाई और सूर्या ने मेरे लिये अच्छी रणनीति बनाई थी । मोर्नी ने छोटे छोटे टिप्स दिये जिससे बेहतर गेंदबाजी में मदद मिली ।’’
भारत ने 167 रन बनाने के बावजूद जीत दर्ज करके पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढत बना ली है। भारत के 168 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वाशिंगटन सुंदर (तीन रन पर तीन विकेट), अक्षर पटेल (20 रन पर दो विकेट) और शिवम दुबे (20 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई।