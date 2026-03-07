शिवम दुबे ने 20वें ओवर को लेकर खोला राज; मैं नर्वस था, पहले से ही तय हो चुका था कि…
इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 20वां ओवर कौन डालेगा इस पर हर किसी की निगाहें थी, अक्षर पटेल का एक ओवर बाकी थी। मगर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शिवम दुबे को गेंद थमाकर हर किसी को चौंका दिया था।
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के लिए 20वां और आखिरी ओवर कौन डालेगा? इस सवाल ने 5 मार्च की रात भारतीय फैंस की धड़कने बढ़ाई हुई थी। 254 के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड भारत के स्कोर के नजदीक पहुंच गया था। डेथ ओवर में भारत की कमाल की गेंदबाजी ने इंग्लिश टीम की गाड़ी पर लगाम लगाई थी, जिस वजह से आखिरी ओवर में उन्हें 30 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल का आखिरी ओवर बाकी था, मगर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 20वें ओवर के लिए शिवम दुबे को गेंद थमाकर हर किसी को हैरान कर दिया था। दुबे ने इससे पहले एक भी ओवर नहीं किया था, ऐसे में सेमीफाइनल मैच के नाजुक पल पर उन्हें पहला और आखिरी ओवर देना बड़ा ही मुश्किल फैसला था।
शिवम दुबे भी आखिरी ओवर डालने को लेकर नर्वस थे, हालांकि उन्होंने बताया कि यह पहले से ही तय हो चुका था कि अक्षर पटेल नहीं बल्कि वह खुद आखिरी ओवर डालने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने इसकी तैयारी कर ली थी।
शिवम दुबे ने BCCI के वीडियो में कहा, "मैं बस खुद को सपोर्ट करना चाहता था। मुझे पता था कि ओवर की पहली दो गेंदें बहुत जरूरी होंगी, इसलिए मेरा ध्यान उन्हें सही करने पर था क्योंकि इससे गेम का नतीजा तय हो सकता था। यह पहले ही तय हो चुका था कि मैं आखिरी ओवर डालूंगा। मैं निश्चित रूप से नर्वस था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का आखिरी ओवर डालना हमेशा मुश्किल होता है।"
बता दें, शिवम दुबे की पहली गेंद पर दो रन चुराने के प्रयास में शतकवीर जैकब बेथल रन आउट हो गए थे। पहली गेंद पर ही भारत ने मैच पर अपना शिकंजा कस दिया था। इसके बाद अगली दो गेंदों पर दुबे ने 2 ही रन दिए जिससे भारत की जीत सुनिश्चित हुई। जोफ्रा आर्चर ने जरूर दुबे की आखिरी तीन गेंदों पर बैक टू बैक छक्के लगाकर हैट्रिक पूरी की, मगर यह छक्के अब इंग्लैंड की जीत के लिए काफी नहीं रह गए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें