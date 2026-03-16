शिवम दुबे ने की ये वीडियो डिलीट करने की गुजारिश, ऑलराउंडर ने कहा- मेरी बीवी आ रही है

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे का घर के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी से वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की। दुबे टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम इन दिनों क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा बनी हुई है। भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर वाली इकलौती टीम है। स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे लगातार दो बार के चैंपियन हैं। टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले दुबे का एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। वह मुंबई में अपने घर के बाहर पैपराजी से बातचीत करते हुए नजर आए और वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की। दरअसल, दुबे को पता नहीं था कि पैपराजी उन्हें फॉलो कर रहे। ऐसे में 32 वर्षीय ऑलराउंडर की निगाह जब पैपराजी पर पड़ी तो वह हैरान रह गए।

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वीडियो में देखा जा सकता है कि दुबे फोन पर बात कर रहे हैं। तभी पैपराजी उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। दुबे सौम्य अंदाज में कहते हैं कि भाई, तुम लोग इधर क्या कर रहो। फिर दुबे कहते हैं कि 'मेरी बीवी आ रही है, उसके साथ बना लेना।' आखिर में ऑलराउंडर ने मुस्कुराते हुए कहा 'भाई, वीडियो डिलीट कर दे।'' दुबे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए कई अहम पारियां खेली। उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग से सभी का दिल जीता। दुबे ने 9 मैचों में 169.06 के स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में भारत की ओर से चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे।

बता दें कि दुबे टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा सबकी नजरें से बचते हुए पूरी की। मुंबई के लिए सभी उड़ाने पूरी तरह से बुक होने के कारण दुबे ने ट्रेन से यात्रा करना चुना जिससे कि वह अपने दो छोटे बच्चों से मिलने के लिए जल्द से जल्द शहर पहुंच सकें। इस दौरान क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ के उन्हें घेर लेने का खतरा भी था। स्टार ऑलराउंडर भारतीय टीम के जीतने के कुछ घंटों बाद अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली सयाजी नगरी एक्सप्रेस में अपनी पत्नी अंजुम और एक दोस्त के साथ सवार हुआ था। ट्रेन की आरक्षण सूची पर उनका नाम देखने के बाद एक टिकट निरीक्षक को हैरानी हुई कि क्या वह क्रिकेटर दुबे हैं। हालांकि उनकी पत्नी ने समझदारी से स्थिति को संभाला और कहा कि क्रिकेटर ट्रेन से यात्रा क्यों करेगा।