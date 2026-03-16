शिवम दुबे ने की ये वीडियो डिलीट करने की गुजारिश, ऑलराउंडर ने कहा- मेरी बीवी आ रही है
भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे का घर के बाहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी से वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की। दुबे टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम इन दिनों क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा बनी हुई है। भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर वाली इकलौती टीम है। स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे लगातार दो बार के चैंपियन हैं। टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले दुबे का एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। वह मुंबई में अपने घर के बाहर पैपराजी से बातचीत करते हुए नजर आए और वीडियो डिलीट करने की गुजारिश की। दरअसल, दुबे को पता नहीं था कि पैपराजी उन्हें फॉलो कर रहे। ऐसे में 32 वर्षीय ऑलराउंडर की निगाह जब पैपराजी पर पड़ी तो वह हैरान रह गए।
वीडियो में देखा जा सकता है कि दुबे फोन पर बात कर रहे हैं। तभी पैपराजी उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। दुबे सौम्य अंदाज में कहते हैं कि भाई, तुम लोग इधर क्या कर रहो। फिर दुबे कहते हैं कि 'मेरी बीवी आ रही है, उसके साथ बना लेना।' आखिर में ऑलराउंडर ने मुस्कुराते हुए कहा 'भाई, वीडियो डिलीट कर दे।'' दुबे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए कई अहम पारियां खेली। उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग से सभी का दिल जीता। दुबे ने 9 मैचों में 169.06 के स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में भारत की ओर से चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे।
बता दें कि दुबे टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा सबकी नजरें से बचते हुए पूरी की। मुंबई के लिए सभी उड़ाने पूरी तरह से बुक होने के कारण दुबे ने ट्रेन से यात्रा करना चुना जिससे कि वह अपने दो छोटे बच्चों से मिलने के लिए जल्द से जल्द शहर पहुंच सकें। इस दौरान क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ के उन्हें घेर लेने का खतरा भी था। स्टार ऑलराउंडर भारतीय टीम के जीतने के कुछ घंटों बाद अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली सयाजी नगरी एक्सप्रेस में अपनी पत्नी अंजुम और एक दोस्त के साथ सवार हुआ था। ट्रेन की आरक्षण सूची पर उनका नाम देखने के बाद एक टिकट निरीक्षक को हैरानी हुई कि क्या वह क्रिकेटर दुबे हैं। हालांकि उनकी पत्नी ने समझदारी से स्थिति को संभाला और कहा कि क्रिकेटर ट्रेन से यात्रा क्यों करेगा।
साथ बैठे यात्रियों द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए दुबे ने सुबह पांच बजकर 10 मिनट पर ट्रेन में चढ़ते समय टोपी, मास्क और पूरी बाजू की टीशर्ट पहनी थी और एसी थ्री टियर कोच में चढ़ने के बाद अपनी ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गए। ट्रेन का सफर कम से कम आठ घंटे का होता है और वह व्यस्त टूर्नामेंट और जश्न के बाद बर्थ पर आराम कर रहे थे। साथ ही दुबे को मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर दिन के उजाले में (दोपहर एक बजे के बाद) उतरने की अधिक चिंता थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्रशंसक उन्हें पहचान ना लें। ट्रेन के बोरीवली पहुंचने से पहले दुबे ने पुलिस से मदद मांगी जिससे कि वह आराम से स्टेशन से बाहर निकल सकें। लोगों का ध्यान खींचने से बचने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को क्रिकेटर को स्टेशन के बाहर उनकी गाड़ी तक ले जाने के लिए भेजा गया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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