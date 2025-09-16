टीम इंडिया का सबसे बड़ा लकी चार्म, पिछले 32 T20I मैचों में टीम को नहीं मिली एक भी हार

टीम इंडिया की प्लेइंग XI में इस खिलाड़ी की एंट्री हो जाए तो मतलब जीत की गारंटी समझिए। ऐसा ही कुछ शिवम दुबे का है। उन्होंने जितने मैच अभी तक खेले हैं। उनमें से सिर्फ दो मैचों में टीम इंडिया को हार मिली है।

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर टीम इंडिया का सबसे लकी चार्म किसी खिलाड़ी को कहा जाएगा तो वे शिवम दुबे होंगे। वे अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की प्लेइंग इलेवन में होते हैं तो जीत की गारंटी जैसी हो जाती है। पिछले 32 मैचों का रिकॉर्ड उनका बेजोड़ है। कुल 37 टी20 इंटरनेशनल मैच ही शिवम दुबे ने अपने करियर में खेले हैं और पिछले 32 मैचों का रिकॉर्ड तो ऐसा है, जिसे तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि पिछले 32 मैचों में शिवम दुबे अगर टी20 क्रिकेट में भारत की प्लेइंग इलेवन में रहे हैं तो भारत हारा नहीं है।

दरअसल, शिवम दुबे ने साल 2019 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच था। इस मैच में भारतीय टीम को हार मिली। इसके बाद उन्होंने तीन और मैच खेले, जिनमें भारत जीता, जबकि पांचवें मैच में फिर से हार मिली। ये मैच 8 दिसंबर 2019 में खेला गया था, लेकिन इसके बाद से टीम इंडिया उनके प्लेइंग इलेवन में रहते एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है।

11 दिसंबर 2019 के बाद से शिवम दुबे के साथ-साथ टीम इंडिया की किस्मत भी बदल गई। 11 दिसंबर 2019 से 15 सितंबर 2025 तक शिवम दुबे 32 टी20 इंटरनेशनल मैच और खेल चुके हैं, लेकिन कभी भी भारतीय टीम को हार नहीं मिली। दो मुकाबले बारिश के कारण पूरे नहीं हुए, लेकिन बाकी के 30 मैचों में टीम इंडिया को जीत ही मिली है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इतने ज्यादा मैच किसी भी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार नहीं जीते हैं।