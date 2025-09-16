Shivam Dube in Team India Playing XI it is a guarantee of winning in T20I Cricket records is matchless टीम इंडिया का सबसे बड़ा लकी चार्म, पिछले 32 T20I मैचों में टीम को नहीं मिली एक भी हार, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shivam Dube in Team India Playing XI it is a guarantee of winning in T20I Cricket records is matchless

टीम इंडिया का सबसे बड़ा लकी चार्म, पिछले 32 T20I मैचों में टीम को नहीं मिली एक भी हार

टीम इंडिया की प्लेइंग XI में इस खिलाड़ी की एंट्री हो जाए तो मतलब जीत की गारंटी समझिए। ऐसा ही कुछ शिवम दुबे का है। उन्होंने जितने मैच अभी तक खेले हैं। उनमें से सिर्फ दो मैचों में टीम इंडिया को हार मिली है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 10:03 AM
share Share
Follow Us on
टीम इंडिया का सबसे बड़ा लकी चार्म, पिछले 32 T20I मैचों में टीम को नहीं मिली एक भी हार

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर टीम इंडिया का सबसे लकी चार्म किसी खिलाड़ी को कहा जाएगा तो वे शिवम दुबे होंगे। वे अगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की प्लेइंग इलेवन में होते हैं तो जीत की गारंटी जैसी हो जाती है। पिछले 32 मैचों का रिकॉर्ड उनका बेजोड़ है। कुल 37 टी20 इंटरनेशनल मैच ही शिवम दुबे ने अपने करियर में खेले हैं और पिछले 32 मैचों का रिकॉर्ड तो ऐसा है, जिसे तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि पिछले 32 मैचों में शिवम दुबे अगर टी20 क्रिकेट में भारत की प्लेइंग इलेवन में रहे हैं तो भारत हारा नहीं है।

दरअसल, शिवम दुबे ने साल 2019 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। बांग्लादेश के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच था। इस मैच में भारतीय टीम को हार मिली। इसके बाद उन्होंने तीन और मैच खेले, जिनमें भारत जीता, जबकि पांचवें मैच में फिर से हार मिली। ये मैच 8 दिसंबर 2019 में खेला गया था, लेकिन इसके बाद से टीम इंडिया उनके प्लेइंग इलेवन में रहते एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है।

ये भी पढ़ें:हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, एशिया कप के बहिष्कार की दी धमकी

11 दिसंबर 2019 के बाद से शिवम दुबे के साथ-साथ टीम इंडिया की किस्मत भी बदल गई। 11 दिसंबर 2019 से 15 सितंबर 2025 तक शिवम दुबे 32 टी20 इंटरनेशनल मैच और खेल चुके हैं, लेकिन कभी भी भारतीय टीम को हार नहीं मिली। दो मुकाबले बारिश के कारण पूरे नहीं हुए, लेकिन बाकी के 30 मैचों में टीम इंडिया को जीत ही मिली है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इतने ज्यादा मैच किसी भी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार नहीं जीते हैं।

शिवम दुबे के टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 37 मैचों की 27 पारियों में कुल 541 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा का है और औसत 31.82 का है। वे 10 बार नॉटआउट रहे हैं, जबकि 37 चौके और 29 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। 4 अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज हैं। वे इस समय एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं। पहले दो मैचों में वे प्लेइंग इलेवन में शामिल थे और टीम इंडिया दोनों मैच आसानी से जीती है।

Team India Team India Playing XI Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |