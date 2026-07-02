शिवम दुबे ने की विराट कोहली की बराबरी, 20वें ओवर में जड़ चुके हैं इतने छक्के; जानें नंबर-1 कौन

शिवम दुबे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में 42 रनों की कमाल की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने कुल 3 छक्के लगाए, जिसमें एक सिक्स आखिरी ओवर में आया। इस छक्के के साथ उन्होंने विराट कोहली की बराबरी की।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में टीम इंडिया के फिनिशर शिवम दुबे ने विराट कोहली की बराबरी की। दुबे चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर बैटिंग करने उस समय आए जब टीम इंडिया का स्कोर 13.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान 124 रन था। कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर दुबे ने शानदार बैटिंग करते हुए भारत को बड़े स्कोर की राह दिखा। वह अंत तक क्रीज पर डटे रहे और उनकी 21 गेंदों पर 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दम पर भारत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। शिवम दुबे ने अपनी इस पारी में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए।

20वें ओवर के किंग बनने की राह पर शिवम दुबे शिवम दुबे अधिकतर समय डेथ में ही बल्लेबाजी करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ यह तीनों छक्के उन्होंने 17वें से 20वें ओवर के बीच ही लगाए। 20वें ओवर में उन्होंने सैम कुर्रान को अपनी पारी का आखिरी छक्का लगाते हुए विराट कोहली की बराबरी की। जी हां, दुबे का यह T20I क्रिकेट में 20वें ओवर में 8वां छक्का था। वहीं किंग कोहली ने भी अपने करियर में 20वें ओवर में इतने ही छक्के लगाए थे।

20वें ओवर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम है। दाएं हाथ के इस हरफनमौला ने 20वें ओवर में 110 गेंदों का सामना करते हुए 20 छक्के लगाए हैं। वहीं रिंकू सिंह, एमएस धोनी, सूर्यकुमार यादव और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी टॉप-5 में हैं।

शिवम दुबे ने यह 8 सिक्स लगाने के लिए मात्र 29 गेंदें ली है, जबकि कोहली ने यह कारनामा 58 गेंदों में किया था।

20वें T20I ओवर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के (गेंदों का सामना किया) 20 - हार्दिक पांड्या (110b)

14 - रिंकू सिंह (50b)

13 - सूर्यकुमार (34b)

12 - एमएस धोनी (132b)

9 - दिनेश कार्तिक (49b)

8 - विराट कोहली (29b)*

8 - विराट कोहली (58b)

7 - अक्षर पटेल (74b)

6 - रोहित शर्मा (31b)