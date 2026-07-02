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शिवम दुबे ने की विराट कोहली की बराबरी, 20वें ओवर में जड़ चुके हैं इतने छक्के; जानें नंबर-1 कौन

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शिवम दुबे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में 42 रनों की कमाल की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने कुल 3 छक्के लगाए, जिसमें एक सिक्स आखिरी ओवर में आया। इस छक्के के साथ उन्होंने विराट कोहली की बराबरी की।

शिवम दुबे ने की विराट कोहली की बराबरी, 20वें ओवर में जड़ चुके हैं इतने छक्के; जानें नंबर-1 कौन

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में टीम इंडिया के फिनिशर शिवम दुबे ने विराट कोहली की बराबरी की। दुबे चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर बैटिंग करने उस समय आए जब टीम इंडिया का स्कोर 13.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान 124 रन था। कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर दुबे ने शानदार बैटिंग करते हुए भारत को बड़े स्कोर की राह दिखा। वह अंत तक क्रीज पर डटे रहे और उनकी 21 गेंदों पर 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दम पर भारत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। शिवम दुबे ने अपनी इस पारी में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए।

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20वें ओवर के किंग बनने की राह पर शिवम दुबे

शिवम दुबे अधिकतर समय डेथ में ही बल्लेबाजी करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ यह तीनों छक्के उन्होंने 17वें से 20वें ओवर के बीच ही लगाए। 20वें ओवर में उन्होंने सैम कुर्रान को अपनी पारी का आखिरी छक्का लगाते हुए विराट कोहली की बराबरी की। जी हां, दुबे का यह T20I क्रिकेट में 20वें ओवर में 8वां छक्का था। वहीं किंग कोहली ने भी अपने करियर में 20वें ओवर में इतने ही छक्के लगाए थे।

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20वें ओवर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम है। दाएं हाथ के इस हरफनमौला ने 20वें ओवर में 110 गेंदों का सामना करते हुए 20 छक्के लगाए हैं। वहीं रिंकू सिंह, एमएस धोनी, सूर्यकुमार यादव और दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी टॉप-5 में हैं।

शिवम दुबे ने यह 8 सिक्स लगाने के लिए मात्र 29 गेंदें ली है, जबकि कोहली ने यह कारनामा 58 गेंदों में किया था।

20वें T20I ओवर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के (गेंदों का सामना किया)

20 - हार्दिक पांड्या (110b)

14 - रिंकू सिंह (50b)

13 - सूर्यकुमार (34b)

12 - एमएस धोनी (132b)

9 - दिनेश कार्तिक (49b)

8 - विराट कोहली (29b)*

8 - विराट कोहली (58b)

7 - अक्षर पटेल (74b)

6 - रोहित शर्मा (31b)

रद्द हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टी20

पहले टी20 में ना तो भारत की जीत हुई और ना ही इंग्लैंड की। बारिश ने अंत में बाजी मारी और मुकाबला रद्द हुआ। भारतीय बैटिंग के दौरान भी लगातार बारिश हो रही थी, मगर यह बारिश इतनी तेज नहीं थी कि मैच रोका जाए। मगर जैसे ही भारतीय पारी का अंत हुआ तो मैदान पर बारिश तेज हो गई। समय की कमी और मैदान गिला होने की वजह से अंपायरों को मैच रद्द करना पड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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