शिवम दुबे ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, न्यूजीलैंड मैच के दौरान युवराज-अभिषेक के क्लब में पहुंचे
भारतीय टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के चौथे मैच में 15 गेंद में 50 रन ठोके। वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शिवम दुबे ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में सिर्फ 15 गेंद में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। शिवम दुबे ने अपनी पारी में दो चौके और 6 छक्के लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 300 से अधिक है। इस दमदार पारी की बदौलत शिवम दुबे टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विशाखापत्तनम में चौथे मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। इसी सीरीज के दौरान अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में 50 रन ठोक दिए थे।
भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंद में अर्धशतक जड़ा था। अभिषेक शर्मा ने इसी सीरीज में 14 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। वहीं बुधवार को शिवम ने इस क्लब में अपनी जगह बनाई। हालांकि शिवम दुबे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। शिवम दुबे ने 23 गेंद में 65 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और सात छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 282.61 का रहा। हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में 16 गेंद में अर्धशतक बनाया था। अभिषेक शर्मा ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंद में 50 रन ठोके थे।
शिवम दुबे ने भारतीय पारी के 12वें ओवर के दौरान कई बड़े शॉट लगाए। उन्होंने ईश सोढ़ी के ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाए। शिवम ने पहली गेंद पर दो रन, दूसरी गेंद पर चौका, फिर वाइड गेंद रही। तीसरी गेंद पर शिवम ने छक्का मारा। चौथी गेंद पर चौका और फिर लगातार गेंदों पर छक्का लगाया।
टिम सिफर्ट की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बावजूद भारतीय गेंदबाजों की बीच के ओवरों में सधी हुई गेंदबाजी ने बुधवार को खेले गए चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 215 रन तक ही सीमित रखा।