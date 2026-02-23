होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से बचा, हेटमायर तूफानी शतक पूरा करने से चूके

Feb 23, 2026 08:33 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शिमरन हेटमायर टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले के दौरान 34 गेंद में 85 रन बनाए। 

क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने से बचा, हेटमायर तूफानी शतक पूरा करने से चूके

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर सोमवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में 34 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। हेटमायर के पास टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने का मौका था लेकिन वह इससे चूक गए। हेटमायर ने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और इतने ही छक्के लगाए हैं। इससे पहले इसी पारी के दौरान वह वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे।

क्रिस गेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने से बचा

शिमरन हेटमायर वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल का टी20 विश्व कप में लगाया गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गए थे। क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में सिर्फ 47 गेंद में शतक पूरा किया था। शिमरन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप सुपर-8 मुकाबले में मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक ठोका और शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन 15वें ओवर में ग्रेम ने उनकी पारी का अंत किया। हेटमायर ने 34 गेंद में 85 रन बनाए।

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी क्रिस गेल का नाम है। गेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2007 में 50 गेंदों में 100 रन पूरे किए थे। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम ने बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में 51 गेंदों में शतक जमाया था। श्रीलंका के पथुम निसांका ने 52 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टूर्नामेंट (2026) में शतक पूरा किया। रिली रोसो ने बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में 52 गेंद में 100 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:भारतीय टीम अहमदाबाद छोड़ चेन्नई पहुंची, जिम्बाब्वे मुकाबले के लिए करेगी तैयारी

वेस्टइंडीज ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में सोमवार को जिंबाब्वे के खिलाफ छह विकेट पर 254 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरोन हेटमायर ने 85 जबकि रोवमैन पावेल ने 59 रन की पारी खेली। जिंबाब्वे की तरफ से रिचर्ड नगारवा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने दो-दो विकेट चटकाए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
West Indies Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।