शिमरन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बजाई बैंड, WI के लिए लगाई सबसे तेज फिफ्टी

Feb 23, 2026 08:02 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच टी20 विश्व कप सुपर-8 का मुकाबला सोमवार को खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग तीसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद बैटिंग करने उतरे शिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 19 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। इसके साथ ही टी20 विश्व कप में वह वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

हेटमायर ने रिकॉर्ड की बराबरी की

शिमरन हेटमायर ने अपनी पारी के दौरान चार चौके और पांच छक्के लगाए। शिमरन हेटमायर ने इस धमाकेदार पारी की बदौलत टी20 विश्व कप 2026 में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम ने जारी टूर्नामेंट में 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। श्रीलंका के बल्लेबाज शनाका ने भी 19 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया है। उन्होंने ओमान के खिलाफ ये कारनामा किया था। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने नामीबिया के खिलाफ 20 गेंद में अर्धशतक लगाया था। वहीं इंग्लैंड के विल जैक्स ने इटली के खिलाफ मुकाबले में 21 गेंद में फिफ्टी पूरी की थी।

वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाई

शिमरन हेटमायर वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में हेटमायर ने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए। उन्होंने टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले स्कॉटलैंड के खिलाफ जारी टूर्नामेंट में उन्होंने 22 गेंद में अर्धशतक लगाया था। क्रिस गेल ने 23 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में 50 रन बनाए थे। शे होप ने 2024 में अमेरिका के खिलाफ 26 गेंद और क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 में 26 गेंद में 50 रन बनाए थे।

