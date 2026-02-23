शिमरन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बजाई बैंड, WI के लिए लगाई सबसे तेज फिफ्टी
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच टी20 विश्व कप सुपर-8 का मुकाबला सोमवार को खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग तीसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद बैटिंग करने उतरे शिमरन हेटमायर ने ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 19 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया है। इसके साथ ही टी20 विश्व कप में वह वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
हेटमायर ने रिकॉर्ड की बराबरी की
शिमरन हेटमायर ने अपनी पारी के दौरान चार चौके और पांच छक्के लगाए। शिमरन हेटमायर ने इस धमाकेदार पारी की बदौलत टी20 विश्व कप 2026 में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम ने जारी टूर्नामेंट में 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। श्रीलंका के बल्लेबाज शनाका ने भी 19 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया है। उन्होंने ओमान के खिलाफ ये कारनामा किया था। भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने नामीबिया के खिलाफ 20 गेंद में अर्धशतक लगाया था। वहीं इंग्लैंड के विल जैक्स ने इटली के खिलाफ मुकाबले में 21 गेंद में फिफ्टी पूरी की थी।
वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज फिफ्टी लगाई
शिमरन हेटमायर वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में हेटमायर ने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रन पूरे किए। उन्होंने टी20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले स्कॉटलैंड के खिलाफ जारी टूर्नामेंट में उन्होंने 22 गेंद में अर्धशतक लगाया था। क्रिस गेल ने 23 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में 50 रन बनाए थे। शे होप ने 2024 में अमेरिका के खिलाफ 26 गेंद और क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 में 26 गेंद में 50 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
