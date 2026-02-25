होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
शिखर धवन को दूसरी शादी के बाद मिली कानूनी जीत, पूर्व पत्नी को लौटाने पड़ेंगे इतने करोड़ रुपये

Feb 25, 2026 12:40 pm IST
शिखर धवन को दिल्ली कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। आयशा मुखर्जी को उन्हें 5.7 करोड़ रुपये लौटाने पड़ेंगे। दोनों का साल 2023 में तलाक हुआ था।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी रचाई है। यह धवन की दूसरी शादी है। धवन को दूसरी शाद के बाद दिल्ली के फैमिली कोर्ट से बड़ी कानूनी जीत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को लगभग 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है, जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अंतरिम प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तहत क्रिकेटर से मिले थे। धवन और आयशा का साल 2023 में तलाक हुआ था, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूरी दी। तब से धवन की कानूनी लड़ाई जारी थी। आयशा ऑस्ट्रेलिया की नागरिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट के फैमिली कोर्ट के आदेश के बाद सेटलमेंट का मामला शुरू हुआ था।

पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने कहा कि धवन के बनाए सभी डॉक्यूमेंट्स, जिनसे उनकी एक्स-वाइफ के साथ फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ, वे सभी अमान्य थे। कोर्ट ने पूर्व पत्नी को यह भी निर्देश दिया कि जब से धवन ने केस किया है, तब से वह रकम पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज दें। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट को धवन और उनकी पूर्व पत्नी के बीच शादी के झगड़ों पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' का कॉन्सेप्ट 'भारतीय कानूनी सिस्टम से अलग है।' कोर्ट ने आयशा को ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लागू करने से रोक दिया।

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने धवन को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आयशा को पैसे देने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया में पति-पत्नी की संपत्तियों को 'मैरिटल पूल' माना जाता है। हालांकि, दिल्ली कोर्ट ने कहा कि भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। शादी भारतीय कानून के तहत हुई तो वहां का कानून लागू नहीं हो सकता। धवन और आयशा ने 2012 में शादी की थी। धवन के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही आयशा ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया कि वह उनके खिलाफ 'मनगढ़ंत, बदनाम करने वाली और झूठी' बातें फैलाएगी और उनकी रेप्युटेशन और क्रिकेट करियर बर्बाद कर देंगी।

फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर कानूनी लड़ाई धवन ने जीत ली है और अब क्रिकेटर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने 21 फरवरी को दिल्ली में सोफी शाइन से शादी की। इस खुशखबरी के बावजूद धवन को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर पूर्व पत्नी का हवाला देकर किए जा रहे दावों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट से दावे किए गए कि धवन ने कहा था कि पूर्व पत्नी ने बोला था कि उनके छोड़ने के बाद कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। धवन ने कभी भी इस तरह का कोई बयान जारी करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि वह 'अतीत के किसी बोझ को कभी भी नहीं ढोते' हैं। वह सकारात्मकता में यकीन करते हैं और अपने अतीत का सम्मान करते हैं।

