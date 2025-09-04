शिखर धवन भी ED के रडार पर, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में 'गब्बर' से होगी पूछताछ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी ED के रडार पर आ गए हैं। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में 'गब्बर' से भी पूछताछ होगी। हाल ही में सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों से इस बारे में पूछताछ हुई है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर हैं। एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार को अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। ईडी ने पहले भी कुछ क्रिकेटरों से इस मामले में पूछताछ की है, जिनमें पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना का नाम शामिल है। ईडी ने 8 घंटे तक सुरेश रैना से पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी 1xBet नामक 'अवैध' सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिखर धवन का बयान दर्ज करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए थे। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों का पता लगाना चाहता है। जांच एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है।