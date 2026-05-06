शिखर धवन ने इस शहर में कराया दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन, पत्नी के साथ-साथ ये लोग भी थे मौजूद
शिखर धवन ने अपनी दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम में कराया है। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज धवन ने फरवरी 2026 में सोफी शाइन से शादी रचाई थी।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने बुधवार को हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। वह पंजीकरण के लिए अपनी पत्नी सोफी शाइन के साथ गुरुग्राम स्थित विकास सदन पहुंचे। मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में दोनों ने आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान परिवार के सदस्य, करीबी मित्र और एक पंडित भी मौजूद रहे। कार्यालय में धवन बेहद साधारण अंदाज में नजर आए। उन्होंने गहरे नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी, जबकि सोफी हल्के आसमानी रंग के परिधान में दिखाई दीं। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के दौरान माहौल हल्का-फुल्का भी रहा।
धवन की दुबई में हुई थी सोफी से मुलाकात
मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के सुपरिटेंडेंट वासुदेव के अनुसार, धवन दोपहर करीब तीन बजे अपनी पत्नी और करीब सात परिजनों व दोस्तों के साथ कार्यालय पहुंचे थे। सभी औपचारिकताएं पूरी करने में लगभग 35 मिनट का समय लगा, जिसके बाद दंपती को विवाह प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। बता दें कि शिखर धवन और आयरलैंड मूल की प्रोडक्ट कंसल्टेंट सोफी शाइन ने 21 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में एक निजी समारोह में शादी की थी। यह धवन की दूसरी शादी है। उन्होंने 2012 में आयशा मुखर्जी से पहली शादी की थी। धवन और आयशा का 2013 में तलाक हो गया। उनकी सोफी से मुलाकात दुबई में हुई थी। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद पिछले साल सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार किया था। इससे पहले 12 जनवरी को दोनों ने सगाई की थी। सोफी फिलहाल धवन फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं।
धवन ने लॉन्च किया अपना पहला एचपीसी
धवन ने लॉन्च किया अपना पहला हाई परफोरर्मेंस सेंटर' (एचपीसी) लॉन्च किया। उनके 'दा वन स्पोर्ट्स' ने ग्वालियर में मध्य प्रदेश लीग और बुंदेलखंड बुल्स के साथ साझेदारी में 'आदित्य वर्ल्ड क्रिकेट अकादमी' में एचपीसी लॉन्च किया। 'दा वन एचपीसी' पूरे भारत में इस तरह का पहला सेंटर है। इस पहल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युवा खिलाड़ियों की पहचान, ट्रेनिंग और उन्हें खेल के शीर्ष स्तर के लिए तैयार करने के तरीके को नया रूप दिया जा सके। ग्वालियर में 'दा वन स्पोर्ट्स' की अगुवाई पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राष्ट्रीय चयनकर्ता सबा करीम तकनीकी निदेशक के तौर पर करेंगे। धवन के बचपन के कोच मदन शर्मा मेंटोर होंगे। धवन ने कहा था, ''क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है इसलिए यह मेरा फर्ज है कि मैं इस खेल और इस देश के युवाओं को कुछ वापस दूं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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