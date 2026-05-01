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शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के 'इंडिया डेब्यू' की बातों पर कहा- वह अभी बच्चा है, लेकिन…

May 01, 2026 08:27 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के 'इंडिया डेब्यू' की चर्चाओं पर कहा कि वह अभी बच्चा है, लेकिन जिस तरह से बुमराह और अर्शदीप को छक्के लगा रहा है, उसे देखना दिलचस्प है। सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में कमाल करते जा रहे हैं। 

शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी के 'इंडिया डेब्यू' की बातों पर कहा- वह अभी बच्चा है, लेकिन…

टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने राजस्थान रॉयल्स के तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी के इंडिया डेब्यू को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिखर धवन ने कहा है कि भले ही उनकी उम्र 15 साल है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी उच्च स्तर पर दमदार प्रदर्शन कर रहा है तो फिर उम्र मायने नहीं रखती है। धवन ने युवा खिलाड़ी के निडर रवैये की जमकर तारीफ की, जो टॉप-क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ खेल रहे हैं। धवन ने यह भी बताया कि इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है।

शिखर धवन ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अगर वैभव सूर्यवंशी सीनियर लेवल पर शानदार परफॉर्म कर रहा है तो उसे गिना जाना चाहिए, उसकी उम्र को नहीं। हां, वह बच्चा है, लेकिन जिस तरह से वह बुमराह और अर्शदीप की गेंदों पर इतने बड़े छक्के मारता है, वह कमाल का है। बहुत से बड़े खिलाड़ी इतनी कम उम्र में वह नहीं कर पाए जो उसने किया है। ज़ाहिर है, उसका समय आएगा। यह आना ही है।"

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आईपीएल 2025 के बाद से ही लगातार यूथ क्रिकेट में और अब आईपीएल में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे पहले 400 रनों तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बने हैं। उनका स्ट्राइक रेट 238.10 का है। 37 छक्के वे अब तक जड़ चुके हैं, जबकि उनके चौकों की संख्या उनके छक्कों की संख्या से कम है। ऐसे में हर कोई इस बात की वकालत कर रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को भारत की सीनियर टीम में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन शिखर धवन ने माना है कि उनके लिए अभी के लिए यह चुनौती है।

धवन ने माना कि जमे-जमाए भारतीय टॉप ऑर्डर में सेंध लगाना अभी भी वैभव सूर्यवंशी के लिए एक चुनौती है। भारत ने हाल ही में 2026 T20 वर्ल्ड कप जीता है और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में इस युवा को मौके आसानी से नहीं मिलेंगे। वनडे क्रिकेट में कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनर हैं। टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सेटल नजर आ रहे हैं। बैकअप ओपनर्स के तौर पर उन्हें टीम के साथ रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी पर्याप्त विकल्प भारत के पास हैं।

टॉप ऑर्डर अच्छा है तो कैसे बदलेंगे?

गब्बर के नाम से फेमस पूर्व ओपनर ने कहा, "देखो, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है तो आप उन्हें आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। जब मैं, रोहित और विराट खेल रहे थे, तो हम लगभग एक दशक तक खेले और हमें रिप्लेस करना आसान नहीं था। यह हर किसी पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे लेते हैं। यह आपको थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन अगर मौका आसानी से नहीं मिलता है तो निराश नहीं होना चाहिए। वैभव को इस कम उम्र में बहुत आशीर्वाद मिला है।"

धवन ने नए बल्लेबाजों के इंटेंट पर भी बात की और कहा, "जब हमने शुरू किया तो हमारे कोच कहते थे कि जमीन के साथ शॉट मारो, लेकिन अब यह उल्टा हो रहा है। जैसे वैभव का डिफेंस अच्छा है, क्योंकि मैंने उसे अपनी बॉडी के पास डिफेंस करते देखा है। टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मेट बदलने के लिए माइंडसेट में बदलाव की जरूरत होती है, यह जानते हुए कि आपको कब पेस बढ़ानी या घटानी है। यह मैच प्रैक्टिस से आता है। आज की जेनरेशन T20 के बेसिस पर अपना गेम बना रही है। इसलिए उनके लिए चैलेंज होंगे।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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