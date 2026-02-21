शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन संग रचाई शादी, युजवेंद्र चहल ने लिखा- आज मेरे यार की शादी है
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन संग दूसरी शादी की है। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इस बात की पुष्टि की है। युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आज मेरे यार की शादी है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी रचा ली है। शनिवार 21 फरवरी को शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शिखर धवन की शादी की पुष्टि की है। युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आज मेरे यार की शादी है। चहल ने शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।
युजवेंद्र चहल ने वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कई लोगों के साथ मौजा ही मौजा गाने पर डांस कर रहे हैं। जिस गाड़ी में डीजे लगा हुआ है, उस पर शिखर की बारात लिखा हुआ है। कई और क्रिकेटर भी इस शादी में शामिल हुए हैं।
शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से 30 अक्टूबर 2012 को शादी की थी। आयशा ऑस्ट्रेलिया की एक किकबॉक्सर थीं। इन दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी और टीम इंडिया के खिलाड़ी हरभजन सिंह इनके म्यूचुअल फ्रेंड थे। हालांकि, शिखर और आयशा का वैवाहिक रिश्ता करीब 11 साल टिका। इसके बाद दोनों में अलगाव हो गया। सितंबर 2021 को खुद आयशा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की थी। दो साल के बाद 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट (पटियाला हाउस कोर्ट) ने आधिकारिक तौर पर शिखर और आयशा के तलाक को मंजूरी दे दी थी। दोनों का एक बेटा भी है, जोरावर जिसकी कस्टडी आयशा के पास है।
कौन हैं सोफी शाइन?
सोफी शाइन मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं। उन्होंने आयरलैंड के लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री ली है। वर्तमान में, वह अबू धाबी में 'नदर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन' में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। वह शिखर धवन द्वारा स्थापित 'शिखर धवन फाउंडेशन' की हेड भी हैं। शिखर और सोफी की मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पहली बार साथ में देखा गया था। 2 जनवरी 2026 को दोनों ने सगाई की घोषणा की थी और 21 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की।
250 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेलने वाले शिखर धवन काफी समय तक भारतीय टीम से दूर रहे थे। ऐसे में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और ये बात भी उन्होंने कबूल की थी कि जब शुभमन गिल इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर उनकी जगह नहीं बन रही।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें