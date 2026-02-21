शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन संग रचाई शादी, युजवेंद्र चहल ने लिखा- आज मेरे यार की शादी है

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Feb 21, 2026 08:54 pm IST
पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन संग दूसरी शादी की है। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इस बात की पुष्टि की है। युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आज मेरे यार की शादी है। 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी रचा ली है। शनिवार 21 फरवरी को शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे हैं। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शिखर धवन की शादी की पुष्टि की है। युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि आज मेरे यार की शादी है। चहल ने शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।

युजवेंद्र चहल ने वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह कई लोगों के साथ मौजा ही मौजा गाने पर डांस कर रहे हैं। जिस गाड़ी में डीजे लगा हुआ है, उस पर शिखर की बारात लिखा हुआ है। कई और क्रिकेटर भी इस शादी में शामिल हुए हैं।

शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से 30 अक्टूबर 2012 को शादी की थी। आयशा ऑस्ट्रेलिया की एक किकबॉक्सर थीं। इन दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी और टीम इंडिया के खिलाड़ी हरभजन सिंह इनके म्यूचुअल फ्रेंड थे। हालांकि, शिखर और आयशा का वैवाहिक रिश्ता करीब 11 साल टिका। इसके बाद दोनों में अलगाव हो गया। सितंबर 2021 को खुद आयशा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की थी। दो साल के बाद 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट (पटियाला हाउस कोर्ट) ने आधिकारिक तौर पर शिखर और आयशा के तलाक को मंजूरी दे दी थी। दोनों का एक बेटा भी है, जोरावर जिसकी कस्टडी आयशा के पास है।

कौन हैं सोफी शाइन?

सोफी शाइन मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं। उन्होंने आयरलैंड के लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री ली है। वर्तमान में, वह अबू धाबी में 'नदर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन' में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। वह शिखर धवन द्वारा स्थापित 'शिखर धवन फाउंडेशन' की हेड भी हैं। शिखर और सोफी की मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी। दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पहली बार साथ में देखा गया था। 2 जनवरी 2026 को दोनों ने सगाई की घोषणा की थी और 21 फरवरी को उन्होंने दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की।

250 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेलने वाले शिखर धवन काफी समय तक भारतीय टीम से दूर रहे थे। ऐसे में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और ये बात भी उन्होंने कबूल की थी कि जब शुभमन गिल इतनी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर उनकी जगह नहीं बन रही।

