ICU में भर्ती श्रेयस अय्यर के लिए शिखर धवन का इमोशनल मैसेज, बोले- तुमने उस कैच के लिए...

संक्षेप: शिखर धवन ने अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है। अय्यर फिलहाल सिडनी में आईसीयू में भर्ती हैं। वह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे में कैच लेने के दौरान चोटिल हो गए थे।

अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर शनिवार को सिडनी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान बुरी तरह चोटिल हो गए थे। अय्यर ने बैकवर्ड प्वाइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था, जिसके बाद उनकी पसली में चोट लग गई। उन्हें ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया था। वह फिलहाल सिडनी में गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं। चोट के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। आईसीयू में भर्ती वनडे टीम के उपकप्तान अय्यर के लिए शिखर धवन ने इमोशनल मैसेज शेयर किया है। पूर्व धाकड़ ओपनर ने 31 वर्षीय अय्यर के जल्द ठीक होने की कामना की है।

धवन ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्रेयस अय्यर तुमने उस कैच के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया। तुम्हें चोटिल देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, तुम्हारे मजबूत और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।" भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार स्कैन से पता चला कि अय्यर की 'तिल्ली में चोट' लगी है। बीसीसीआई ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ''श्रेयस अय्यर की बाई पसली के नीचे के हिस्से में चोट लगी है। उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।'' बयान के अनुसार, ''स्कैन से पता चला है कि उनकी तिल्ली में चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है और वह स्वस्थ हो रहे हैं।''

बयान में कहा गया है, ''बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस की दैनिक प्रगति का आकलन करने के लिए उनके साथ सिडनी में रहेंगे।'' इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘श्रेयस पिछले दो दिन से आईसीयू में भर्ती है। रिपोर्ट आने के बाद आंतरिक रक्तस्राव का पता चला और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।'' उन्होंने कहा, ''उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें दो से सात दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि रक्तस्राव के कारण संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है।''

शुरुआत में अय्यर के लगभग तीन सप्ताह तक खेल से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह फिट होने में अधिक समय लग सकता है। सूत्र ने कहा, ''आंतरिक रक्तस्राव हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी तरह फिट होने में अधिक समय लग सकता है। अभी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित करना मुश्किल है।'' बल्लेबाज को भारत वापस जाने के लिए फिट घोषित किए जाने से पहले कम से कम एक हफ्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा। अय्यर भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं। पांच मैचों की टी20 सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) से शुरू होने जा रही है।

