Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ के लिए ED के सामने पेश हुए शिखर धवन

अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को तलब किया। वह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने एक और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से इसी मामले में पिछले महीने पूछताछ की थी।

Chandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषाThu, 4 Sep 2025 02:30 PM
भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन बृहस्पतिवार को एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। वह मध्य दिल्ली स्थित निदेशालय के कार्यालय में सुबह 11 बजे पहुंचे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ‘वन एक्स बेट’ नाम के एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है।

ऐसा माना जा रहा है कि 39 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के ज़रिए इस ऐप से जुड़े हैं। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझना चाहता है।

एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने या भारी कर चोरी का आरोप है।

पिछले महीने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से इस मामले में पूछताछ की गई थी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मार्केट विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुसार भारत में 22 करोड़ लोग ऐसे आनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें से आधे नियमित प्रयोग करने वाले हैं।

इससे पहले ईडी पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने रैना से ऐप से उनके संबंधों, उसके प्रचार से हुई कमाई और दोनों पक्षों के बीच संचार के माध्यम के बारे में पूछताछ की थी। ईडी ने शिखर धवन को भी इसी तरह के सवाल के लिए बुलाया है। एजेंसी ने इससे पहले गूगल और मेटा के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

