बेनाम से टूर्नामेंट में भारत से जीता पाकिस्तान तो उछल पड़े शहबाज शरीफ, खूब हो रही किरकिरी
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर फिर अपनी भद पिटवा ली है। हांगकांग सिक्सेस नाम के एक बेनाम से टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को हराया तो उछल पड़े। अब हो रही है किरकिरी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर फिर अपनी भद पिटवा ली है। हांगकांग सिक्सेस नाम के एक बेनाम से टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भारत को हराया तो उछल पड़े। पहुंच गए सोशल मीडिया साइट एक्स पर और लंबी-चौड़ी हांकते हुए पाकिस्तानी टीम को बधाइयां दे डालीं। सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ही नहीं, बल्कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के लिए भी उन्होंने खूब तारीफें लिख डालीं। अब इधर शहबाज शरीफ ने यह ट्वीट किया, उधर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो हैरानी जताई कि क्या वास्तव में यह ट्वीट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक्स हैंडल से किया गया है?
शहबाज शरीफ ने लिखा क्या
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हांगकांग सिक्सेस 2026 के ओपनिंग मैच में पाकिस्तान ने भारत को चार विकेट से हरा दिया। इस शानदार जीत के लिए हमारी टीम के लड़कों को खास बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि यह क्रिकेट मैच काफी अच्छा रहा। शहबाज शरीफ यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि मैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनकी टीम की भी तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने खिलाड़ियों की तैयारी और उनके सपोर्ट में अच्छी भूमिका निभाई।
दुनिया भर में किरकिरी
शहबाज शरीफ का एक्स पर यह पोस्ट आते ही लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। तमाम लोगों ने मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने लिखा कि लगता है शहबाज शरीफ भूल गए कि विराट कोहली यहां नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा तमाम लोगों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के क्रिकेट की समझ को लेकर भी सवाल उठाए। बता दें कि हांगकांग सिक्सेस हर साल खेला जाने वाला, एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें हर टीम में छह खिलाड़ी होते हैं। इसे क्रिकेट हांगकांग, चीन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें 8 से 12 टीमें हिस्सा लेती हैं।
भारत बनाम पाकिस्तान मैच में क्या हुआ
हांगकांग इंटरनेशनल सिक्सेस के मैच में शुक्रवार को पाकिस्तान ने भारत को चार विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर भारत छह ओवर में पांच विकेट पर 88 रन ही बना सका । शशांक सिंह ने 11 गेंद में 40 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 3.5 ओवर में दो विकेट पर 92 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज ख्वाजा नफे (12 गेंद में 41) और अब्बास अफरीदी (आठ गेंद में 35) ने 13 गेंद में 59 रन की साझेदारी की। अफरीदी ने पहले ही ओवर में भारतीय कप्तान कृणाल पंड्या को पांच छक्के लगाए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।