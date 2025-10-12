ऑन एयर फिसली शॉन पोलाक की जुबान, शान मसूद को बताया भारत का कप्तान
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए शॉन पोलॉक ने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद को गलती से भारत का कप्तान कह दिया।
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन पाकिस्तान की पारी के दौरान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज शॉन पोलॉक से कमेंट्री के दौरान बड़ी गलती हुई। उन्होंने ऑन एयर पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को भारत का कप्तान कह दिया। हालांकि उन्होंने अपनी गलती सुधारी भी नहीं। पाकिस्तान ने अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 90 ओवर में 5 विकेट खोकर 313 रन बनाए। टीम के लिए इमाम उल हक ने सर्वाधिक 93 रन बनाए।
यह घटना पाकिस्तान की पारी के 40वें ओवर में हुई जब शान मसूद के खिलाफ अपील हुई और फैंस चाहते थे कि मसूद बाहर जाएं और बाबर आएं। शान मसूद और इमाम उल हक के बीच दूसरे विकेट के लिए 161 रन की साझेदारी हुई। जिसके कारण फैंस को बाबर आजम की बल्लेबाजी देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अफ्रीका गेंदबाज कई ओवरों में मसूद के खिलाफ आउट की अपील करते दिखे और इस दौरान फैंस का रिएक्शन देख पोलाक ने कहा कि फैंस मसूद को आउट होते हुए देखना चाहते हैं, जिससे बाबर क्रीज पर आ सके।
शॉन पोलाक ने कहा, ''मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे शान मसूद जोकि भारत के कप्तान हैं, उन्हें फैंस आउट होते देखना चाह रहे, जिससे बाबर क्रीज पर आ सके। मुझे लगता है कि हमें इन समर्थकों से बात करने की जरूरत है।"
पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 313 रन बना लिए हैं। उनकी शुरुआत खराब रही और अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में 2 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बन गए। इसके बाद ओपनर इमाम-उल-हक और कप्तान शान मसूद ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। इमाम और शान मसूद के आउट होने के बाद पाकिस्तान का मध्यक्रम लड़खड़ाया। बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ) और सलमान अली आगा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी निभाई।