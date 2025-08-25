Shashi Tharoor on Cheteshwar Pujara Retirement says he deserves a dignified farewell Congress leader attack on BCCI too सम्मानजनक विदाई के हकदार थे चेतेश्वर पुजारा, शशि थरूर ने टेस्ट लीजेंड के रिटायरमेंट के लिए BCCI को घेरा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shashi Tharoor on Cheteshwar Pujara Retirement says he deserves a dignified farewell Congress leader attack on BCCI too

सम्मानजनक विदाई के हकदार थे चेतेश्वर पुजारा, शशि थरूर ने टेस्ट लीजेंड के रिटायरमेंट के लिए BCCI को घेरा

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट को लेकर बीसीसीआई से सवाल किया है। शशि थरूर ने कहा है कि पुजारा एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे। रविवार को पुजारा ने रिटायरमेंट लिया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 06:08 AM
share Share
Follow Us on
सम्मानजनक विदाई के हकदार थे चेतेश्वर पुजारा, शशि थरूर ने टेस्ट लीजेंड के रिटायरमेंट के लिए BCCI को घेरा

कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर क्रिकेट में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि जब उन्होंने सुना कि भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनसे रहा नहीं गया। शशि थरूर ने सीधे बीसीसीआई पर निशाना साधा और कहा कि एक शानदार टेस्ट करियर की वजह से पुजारा एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे। वह मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए खड़े रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की।

सीनियर कांग्रेस लीडर ने जोर देकर कहा कि पुजारा को टीम से बाहर किए जाने से पहले उनको थोड़े और मौके मिलने चाहिए थे। थरूर ने एक्स पर लिखा, “चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भले ही हाल ही में भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद यह जरूरी था और भले ही उनके पास साबित करने के लिए कुछ भी न बचा हो, लेकिन भारत के लिए अपने शानदार टेस्ट करियर के लिए उन्हें थोड़े और समय तक टीम में बने रहने देना चाहिए था और वह एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे।”

उन्होंने आगे लिखा, "जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने अपनी स्वाभाविक हिम्मत के साथ घरेलू मैदान पर वापसी की और कई प्रभावशाली स्कोर बनाए, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनसे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था और उन्हें टीम से बाहर किए जाने के फैसले के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं उनकी पत्नी की किताब "एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी" पढ़ रहा था और सोच रहा था कि पुजारा ने जो कुछ हासिल किया, उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है।"

भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कुल 7,195 रन इस फॉर्मेट में बनाए थे। उनका औसत 43.60 का था। आखिरी इंटरनेशनल मैच भारत के लिए पुजारा ने 2023 में खेला था, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल था, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार मिली थी। पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में कुल 19 शतक भी लगाए हैं, जिनमें 3 दोहरे शतक भी शामिल हैं। पांच वनडे इंटरनेशनल मैच भी पुजारा खेले, लेकिन करीब 50 रन ही पांच पारियों में बना सके थे। पुजारा को राहुल द्रविड़ के बाद भारत की टेस्ट दीवार कहा जाता था, जिसे कई मौकों पर उन्होंने सिद्ध भी किया था।