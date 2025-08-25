सम्मानजनक विदाई के हकदार थे चेतेश्वर पुजारा, शशि थरूर ने टेस्ट लीजेंड के रिटायरमेंट के लिए BCCI को घेरा

कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट को लेकर बीसीसीआई से सवाल किया है। शशि थरूर ने कहा है कि पुजारा एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे। रविवार को पुजारा ने रिटायरमेंट लिया है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर क्रिकेट में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि जब उन्होंने सुना कि भारतीय टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट ले लिया है तो उनसे रहा नहीं गया। शशि थरूर ने सीधे बीसीसीआई पर निशाना साधा और कहा कि एक शानदार टेस्ट करियर की वजह से पुजारा एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे। वह मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए खड़े रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए चेतेश्वर पुजारा ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की।

सीनियर कांग्रेस लीडर ने जोर देकर कहा कि पुजारा को टीम से बाहर किए जाने से पहले उनको थोड़े और मौके मिलने चाहिए थे। थरूर ने एक्स पर लिखा, “चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भले ही हाल ही में भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद यह जरूरी था और भले ही उनके पास साबित करने के लिए कुछ भी न बचा हो, लेकिन भारत के लिए अपने शानदार टेस्ट करियर के लिए उन्हें थोड़े और समय तक टीम में बने रहने देना चाहिए था और वह एक सम्मानजनक विदाई के हकदार थे।”

उन्होंने आगे लिखा, "जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो उन्होंने अपनी स्वाभाविक हिम्मत के साथ घरेलू मैदान पर वापसी की और कई प्रभावशाली स्कोर बनाए, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनसे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था और उन्हें टीम से बाहर किए जाने के फैसले के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं उनकी पत्नी की किताब "एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी" पढ़ रहा था और सोच रहा था कि पुजारा ने जो कुछ हासिल किया, उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है।"