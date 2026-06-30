कुक को पीटने के आरोप पर शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, FIR के बाद किस गलती का एहसास हो रहा?

Shashank Singh on Cook Controversy: शशांक सिंह और उनके पिता के खिलाफ कुक के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शशांक ने अब इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है।

पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के ऑलराउंडर शशांक सिंह ने कुक को पीटने के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई कि जिसका अब एहसास हो रहा है। दरअसल, शशांक के परिवार को शक था कि जो शख्स बावर्ची बनकर आया, उसका इरादा चोरी का था। हालांकि, शशांक ने शक होने के बावजूद उसे जाने दिया। कुक विपेंद्र सिंह तोमर ने शशांक और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता शैलेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कुक ने मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। एफआईआर भोपाल के रातीबड़ में दर्ज हुई।

'उसे खाना बनाना नहीं आता था' शशांक ने एएनआई से कहा, ''हमने उसे बंधक नहीं बनाया। कोई दो दिन के लिए आया और बस खाना खाया। उसने सिर्फ वीडियो और फोटो निकाले। वह यहां बावर्ची बोलकर आया था। लेकिन वह बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था। उसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। वहां यह आकर सिर्फ मौज-मस्ती कर रहा था। वह मेरा रूम में जा रहा था और मेरे सामना की वीडियो और फोटो निकाल रहा था। अगर आप बावर्ची बोलकर आए हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे शक है कि वह चोरी के इरादे से आया था। एक चांदी के गणपति जी हैं, जो नहीं मिल रहे। उसके अलावा, मेरी मम्मी और दीदी चेक कर रही हैं कि कुछ और गायब तो नहीं हुआ।''

'हम मोबाइल छीनकर क्या करेंगे' उन्होंने आगे कहा, ''हमने उसे कमरे के बंद नहीं किया। ना ही उसका मोबाइल छीना। हां, मम्मी ने इतना जरूर किया कि उसके फोन में जो घर के वीडियो और फोटो थे, वो डिलीट करवाए। मम्मी को हैरानी हुई कि उसने ऐसा क्यों किया? हम उसका मोबाइल छीनकर क्या करेंगे? मेरा पास भी एक वीडियो है, जो पापा ने बनाया। जब वह जा रहा था तो किसी को कॉल किया। पापा ने बाकायदा कहा कि तुम यहां से जा रहे है तो कॉल कर लो, कहीं बीच में गायब मत हो जाना। उसके पास फोन था, जिसका वीडियो है।'' ऑलराउंडर या परिवार से पुलिस ने अभी तक संपर्क नहीं किया है।

'जो गलती करता है, उसे भुगतना चाहिए' शशांक ने कहा, ''पुलिस ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। जब हमने उसे फोटो और वीडियो लेते हुए पकड़ा, चोरी का शतक हुआ तो मेरी बहन ने 100 नंबर पर डायल करने का सुझाव दिया था। लेकिन फिर वह बोलने लगा कि गरीब आदमी हूं, मेरी मां की तबीयत खराब है और जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि पुलिस को मत बुलाओ वरना यह थाने में बैठा रहेगा। वही गलती हो गई, जिसका अब मुझे एहसास हो रहा। जो गलती करता है, उसे भुगतना चाहिए। मैं इमोशनल होकर कहा था कि मम्मी जाने दो उसे। लेकिन बाहर जाकर यह सब करेगा, मुझे कोई अनुमान नहीं था।''