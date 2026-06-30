कुक को पीटने के आरोप पर शशांक सिंह ने तोड़ी चुप्पी, FIR के बाद किस गलती का एहसास हो रहा?
Shashank Singh on Cook Controversy: शशांक सिंह और उनके पिता के खिलाफ कुक के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शशांक ने अब इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है।
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के ऑलराउंडर शशांक सिंह ने कुक को पीटने के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझसे एक गलती हो गई कि जिसका अब एहसास हो रहा है। दरअसल, शशांक के परिवार को शक था कि जो शख्स बावर्ची बनकर आया, उसका इरादा चोरी का था। हालांकि, शशांक ने शक होने के बावजूद उसे जाने दिया। कुक विपेंद्र सिंह तोमर ने शशांक और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता शैलेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कुक ने मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। एफआईआर भोपाल के रातीबड़ में दर्ज हुई।
'उसे खाना बनाना नहीं आता था'
शशांक ने एएनआई से कहा, ''हमने उसे बंधक नहीं बनाया। कोई दो दिन के लिए आया और बस खाना खाया। उसने सिर्फ वीडियो और फोटो निकाले। वह यहां बावर्ची बोलकर आया था। लेकिन वह बावर्ची बिल्कुल भी नहीं था। उसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। वहां यह आकर सिर्फ मौज-मस्ती कर रहा था। वह मेरा रूम में जा रहा था और मेरे सामना की वीडियो और फोटो निकाल रहा था। अगर आप बावर्ची बोलकर आए हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे शक है कि वह चोरी के इरादे से आया था। एक चांदी के गणपति जी हैं, जो नहीं मिल रहे। उसके अलावा, मेरी मम्मी और दीदी चेक कर रही हैं कि कुछ और गायब तो नहीं हुआ।''
'हम मोबाइल छीनकर क्या करेंगे'
उन्होंने आगे कहा, ''हमने उसे कमरे के बंद नहीं किया। ना ही उसका मोबाइल छीना। हां, मम्मी ने इतना जरूर किया कि उसके फोन में जो घर के वीडियो और फोटो थे, वो डिलीट करवाए। मम्मी को हैरानी हुई कि उसने ऐसा क्यों किया? हम उसका मोबाइल छीनकर क्या करेंगे? मेरा पास भी एक वीडियो है, जो पापा ने बनाया। जब वह जा रहा था तो किसी को कॉल किया। पापा ने बाकायदा कहा कि तुम यहां से जा रहे है तो कॉल कर लो, कहीं बीच में गायब मत हो जाना। उसके पास फोन था, जिसका वीडियो है।'' ऑलराउंडर या परिवार से पुलिस ने अभी तक संपर्क नहीं किया है।
'जो गलती करता है, उसे भुगतना चाहिए'
शशांक ने कहा, ''पुलिस ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। जब हमने उसे फोटो और वीडियो लेते हुए पकड़ा, चोरी का शतक हुआ तो मेरी बहन ने 100 नंबर पर डायल करने का सुझाव दिया था। लेकिन फिर वह बोलने लगा कि गरीब आदमी हूं, मेरी मां की तबीयत खराब है और जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि पुलिस को मत बुलाओ वरना यह थाने में बैठा रहेगा। वही गलती हो गई, जिसका अब मुझे एहसास हो रहा। जो गलती करता है, उसे भुगतना चाहिए। मैं इमोशनल होकर कहा था कि मम्मी जाने दो उसे। लेकिन बाहर जाकर यह सब करेगा, मुझे कोई अनुमान नहीं था।''
‘हाथापाई तो बहुत दूर की बात, मैं…’
ऑलराउंडर से जब पूछा गया कि कुक कैसे आया तो उन्होंने कहा, ''किसी दोस्त के जरिए रीवा से आया था। हमारा एक और कुच, किसी जान-पहचान वोले के जरिए ही आया था। आप भरोसा करके रख लेते हो। आमतौर पर मैं कोशिश करता हूं कि वेरिफाइड एजेंसी के जरिए ही रखूं लेकिन बार जब कहा जाता है कि नौकरी की जरूर है और खाना अच्छा बनाता है तो आप रख लेते हैं। लेकिन यह हमारे परिवार और अन्य लोगों के लिए एक सीख है। पापा ने जब बाद में उसका बैकग्राउंड चेक करवाया तो पता चला कि वह नशा करता है। गलती हो गई, बैकग्राउंड पहला चेक करवाना चाहिए था। जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि हाथापाई तो बहुत दूर की बात, मैं गाली-गलौज करने में भी कतराता हूं। मुझे इस बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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