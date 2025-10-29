वर्ल्ड कप 2027 से हर्षित राणा का पत्ता काटना चाहता है ये हरफनमौला, अगरकर-गिल और गंभीर को बताई ख्वाहिश

संक्षेप: शार्दुल ठाकुर ने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में है, इसलिए आठवें नंबर पर एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए जगह खाली हो सकती है। मैं निश्चित रूप से उस स्थान के लिए दिलचस्पी रखता हूं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा को लेकर कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि अगर वह लगातार बल्ले से 20-25 रन का योगदान देने में सफल रहते हैं तो वह नंबर-8 पर बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर भारतीय टीम में जगह पक्की कर सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप 2027 की ओर इशारा करते हुए कहा था कि साउथ अफ्रीका में 140kmph की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले ऐसे ऑलराउंडर कारगर साबित हो सकते हैं। इस बीच अब शार्दुल ठाकुर ने वर्ल्ड कप 2027 में नंबर-8 पर खेलने की इच्छा जताई है।

इंग्लैंड दौरे पर इस साल की शुरुआत में टेस्ट मैच खेलने के बाद शारदुल ठाकुर ने सफेद गेंद (सीमित ओवरों की क्रिकेट) से वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है और इस हरफनमौला खिलाड़ी की नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है। इस 34 साल के खिलाड़ी ने 47 वनडे, 25 T20I और 13 टेस्ट मैच खेले है। सफेद गेंद से क्रिकेट में उन्होंने अपना पिछला मैच 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ के खिलाफ खेला था।

अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा, ‘‘मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मैं मैच खेलता रहूं और अच्छा प्रदर्शन करता रहूं। भारतीय टीम में वापसी के लिए, मुझे लगातार अच्छा और मैच जिताने वाले प्रदर्शन करना होगा, जो अंततः चयन में मददगार साबित होगा।’’

उन्होंने कहा, "वनडे वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में है, इसलिए आठवें नंबर पर एक गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए जगह खाली हो सकती है। मैं निश्चित रूप से उस स्थान के लिए दिलचस्पी रखता हूं।’’

ठाकुर ने कहा कि वह भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी भारतीय टीम को मेरी जरूरत होगी या जब भी मेरा चयन होगा मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं। मेरी तैयारी ऐसी है कि अगर कल मुझे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता है, तो मैं तैयार हूं।’’