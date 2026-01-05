कप्तान शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान ने बढ़ाई मुंबई की चिंता, विजय हजारे ट्रॉफी में हुए इंजर्ड
कप्तान शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान ने मुंबई की टीम की चिंता बढ़ा दी है। विजय हजारे ट्रॉफी के अहम मैचों से पहले ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि श्रेयस अय्यर की वापसी संभव लग रही है।
मुंबई की टीम इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रही है। मुंबई की टीम ग्रुप सी में है और इस समय पॉइंट्स टेबल में 5 मैचों के बाद दूसरे स्थान पर है, क्योंकि टीम 4 मैच जीती है और एक मैच हारी है। दो लीग फेज के मैच अभी मुंबई के बाकी हैं, लेकिन इससे पहले कप्तान शार्दुल ठाकुर और बल्लेबाज सरफराज खान के चोटिल होने की खबर है। इस वजह से मुंबई की टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नॉकआउट मैचों में अपनी जगह बनाने के लिए मुंबई को कम से कम एक मुकाबला बाकी दो मैचों में से जीतना है और नेट रन रेट को भी अच्छा रखना है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट की मानें तो शनिवार को मुंबई की टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान एमआरआई स्कैन के लिए पहुंचे थे। शार्दुल ठाकुर को काफ इंजरी की समस्या है। जयपुर में महाराष्ट्र के खिलाफ मिली हार के बाद वे एमआरआई के लिए पहुंचे थे। पूरे ओवर भी वे नहीं फेंक सके थे। ऐसा भी हो सकता है कि वे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि मुंबई के दमदार बल्लेबाज और भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम के साथ आज यानी सोमवार 5 जनवरी को जुड़ने वाले हैं, लेकिन वे सिर्फ एक ही मैच खेलेंगे।
मंगलवार 6 जनवरी को मुंबई की टीम को अपना अगला मैच हिमाचल प्रदेश से खेलना है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शार्दुल ठाकुर अगले दो मैचों से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये मुंबई के लिए झटका साबित होगा, जबकि सरफराज खान को भी इंजरी है। अगर ये दोनों ही खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं तो अनुभवी और इन फॉर्म खिलाड़ियों की कमी मुंबई को खल सकती है। अगर शार्दुल ठाकुर फिट नहीं हैं तो श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि, फिटनेस को देखते हुए शायद मुंबई इंडियंस किसी अन्य बल्लेबाज को कप्तानी सौंप सकती है, जिसमें अजिंक्य रहाणे का नाम भी शामिल है। टीम में शशांक अत्तार्दे को जोड़ा गया है, जो कि एक स्पिनर हैं।