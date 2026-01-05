Cricket Logo
Shardul Thakur and Sarfaraz khan injured ahead of last two league games of Vijay Hazare Trophy Big blow for Mumbai
कप्तान शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान ने बढ़ाई मुंबई की चिंता, विजय हजारे ट्रॉफी में हुए इंजर्ड

कप्तान शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान ने मुंबई की टीम की चिंता बढ़ा दी है। विजय हजारे ट्रॉफी के अहम मैचों से पहले ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि श्रेयस अय्यर की वापसी संभव लग रही है।

Jan 05, 2026 10:29 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मुंबई की टीम इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रही है। मुंबई की टीम ग्रुप सी में है और इस समय पॉइंट्स टेबल में 5 मैचों के बाद दूसरे स्थान पर है, क्योंकि टीम 4 मैच जीती है और एक मैच हारी है। दो लीग फेज के मैच अभी मुंबई के बाकी हैं, लेकिन इससे पहले कप्तान शार्दुल ठाकुर और बल्लेबाज सरफराज खान के चोटिल होने की खबर है। इस वजह से मुंबई की टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नॉकआउट मैचों में अपनी जगह बनाने के लिए मुंबई को कम से कम एक मुकाबला बाकी दो मैचों में से जीतना है और नेट रन रेट को भी अच्छा रखना है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट की मानें तो शनिवार को मुंबई की टीम के कप्तान शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान एमआरआई स्कैन के लिए पहुंचे थे। शार्दुल ठाकुर को काफ इंजरी की समस्या है। जयपुर में महाराष्ट्र के खिलाफ मिली हार के बाद वे एमआरआई के लिए पहुंचे थे। पूरे ओवर भी वे नहीं फेंक सके थे। ऐसा भी हो सकता है कि वे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि मुंबई के दमदार बल्लेबाज और भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर टीम के साथ आज यानी सोमवार 5 जनवरी को जुड़ने वाले हैं, लेकिन वे सिर्फ एक ही मैच खेलेंगे।

मंगलवार 6 जनवरी को मुंबई की टीम को अपना अगला मैच हिमाचल प्रदेश से खेलना है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शार्दुल ठाकुर अगले दो मैचों से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि ये मुंबई के लिए झटका साबित होगा, जबकि सरफराज खान को भी इंजरी है। अगर ये दोनों ही खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं तो अनुभवी और इन फॉर्म खिलाड़ियों की कमी मुंबई को खल सकती है। अगर शार्दुल ठाकुर फिट नहीं हैं तो श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि, फिटनेस को देखते हुए शायद मुंबई इंडियंस किसी अन्य बल्लेबाज को कप्तानी सौंप सकती है, जिसमें अजिंक्य रहाणे का नाम भी शामिल है। टीम में शशांक अत्तार्दे को जोड़ा गया है, जो कि एक स्पिनर हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
