दिल्ली के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है ये पूर्व अफगानी क्रिकेटर, बीमारी ने छीन ली आवाज

दिल्ली के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है ये पूर्व अफगानी क्रिकेटर, बीमारी ने छीन ली आवाज
अफगानिस्तान का एक पूर्व क्रिकेटर दिल्ली के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। एक दुर्लभ बीमारी की वजह से उसकी आवाज भी छिन गई है। अफगानिस्तान के ये पूर्व क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि शपूर जादरान हैं।
अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शापूर जादरान इस वक्त दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। एक दुर्लभ बीमारी ने उनकी आवाज भी छीन ली है। अफगानिस्तान के लिए दर्जनों इंटरनेशनल मैच खेलने वाले शापूर जादरान का दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक दुर्लभ जानलेवा बीमारी का इलाज चल रहा है।
ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो जादरान को इसी साल जनवरी में भारत की राजधानी नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) के एडवांस्ड रूप से पीड़ित हैं और उन्हें अब इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रखा गया है। जादरान के भाई घमई जादरान ने क्रिकइंफो को बताया, “यह बहुत गंभीर इन्फेक्शन था। उनका पूरा शरीर इन्फेक्शन से भरा हुआ था, जिसमें TB (ट्यूबरकुलोसिस) भी शामिल था। यह उनके दिमाग में भी फैल गया था, जिसका पता MRI और CT स्कैन के बाद चला।”
घमई ने बताया कि जादरान पर इलाज का असर होने लगा था और कुछ हफ़्तों के बाद, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और ग्रुप पास के एक होटल में चला गया। घमई ने बताया, “डॉक्टर ने कहा कि हम बार-बार चेकअप के लिए आ सकते हैं। उसे (जादरान) लगभग 20 दिनों तक अच्छा महसूस हो रहा था, फिर उसे दोबारा इन्फेक्शन हो गया। फिर हमने उसे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।”
जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन के अनुसार, HLH इम्यून रेगुलेशन का एक दुर्लभ जानलेवा डिसऑर्डर है, जिसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है और यह आमतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों में होता है। बड़ों में, इन्फेक्शन और कैंसर जैसी कई अलग-अलग कंडीशन HLH का कारण बन सकती हैं। इसके मामले अब पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका पता अभी भी कम चल रहा है।
शापूर जादरान अभी 38 साल के हैं। वे अफगानिस्तान के लिए लंबे समय तक खेले हैं और वे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्हें अक्टूबर में पहली बार अपने देश में ही बीमारी के बारे में महसूस हुआ। उन्हें आगे के इलाज के लिए भारत के अस्पतालों में भेजा गया था। वह अपनी पत्नी और अफ़गानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान के साथ भारत पहुंचे थे। वह शुरुआत में डिस्चार्ज कर दिए गए, लेकिन बाद में फिर से उन्हें भर्ती कराया गया।
शापूर जादरान का करियर
जादरान ने एक दशक से ज्यादा समय तक अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। 2009 से डेब्यू करने के बाद 2020 तक वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 43 वनडे इंटरनेशनल (ODI) और 37 T20 इंटरनेशनल (T20I) मैच इस दौरान खेले। वह अफगानिस्तान टीम के शुरुआती सालों का हिस्सा थे, जब युद्ध से जूझ रहे इस देश ने खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लीडिंग एसोसिएट मेंबर्स में से एक बनाया था। वर्ल्ड कप 2015 में वह अफगानिस्तान टीम का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए उस टूर्नामेंट में 6 मैचों में 10 विकेट उन्होंने चटकाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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