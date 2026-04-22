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दिल्ली के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है ये पूर्व अफगानी क्रिकेटर, बीमारी ने छीन ली आवाज

Apr 22, 2026 06:49 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अफगानिस्तान का एक पूर्व क्रिकेटर दिल्ली के एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। एक दुर्लभ बीमारी की वजह से उसकी आवाज भी छिन गई है। अफगानिस्तान के ये पूर्व क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि शपूर जादरान हैं।

दिल्ली के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है ये पूर्व अफगानी क्रिकेटर, बीमारी ने छीन ली आवाज

अफगानिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शापूर जादरान इस वक्त दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। एक दुर्लभ बीमारी ने उनकी आवाज भी छीन ली है। अफगानिस्तान के लिए दर्जनों इंटरनेशनल मैच खेलने वाले शापूर जादरान का दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक दुर्लभ जानलेवा बीमारी का इलाज चल रहा है।

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो जादरान को इसी साल जनवरी में भारत की राजधानी नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) के एडवांस्ड रूप से पीड़ित हैं और उन्हें अब इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में रखा गया है। जादरान के भाई घमई जादरान ने क्रिकइंफो को बताया, “यह बहुत गंभीर इन्फेक्शन था। उनका पूरा शरीर इन्फेक्शन से भरा हुआ था, जिसमें TB (ट्यूबरकुलोसिस) भी शामिल था। यह उनके दिमाग में भी फैल गया था, जिसका पता MRI और CT स्कैन के बाद चला।”

घमई ने बताया कि जादरान पर इलाज का असर होने लगा था और कुछ हफ़्तों के बाद, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और ग्रुप पास के एक होटल में चला गया। घमई ने बताया, “डॉक्टर ने कहा कि हम बार-बार चेकअप के लिए आ सकते हैं। उसे (जादरान) लगभग 20 दिनों तक अच्छा महसूस हो रहा था, फिर उसे दोबारा इन्फेक्शन हो गया। फिर हमने उसे फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।”

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जॉन्स हॉपकिन्स मेडिसिन के अनुसार, HLH इम्यून रेगुलेशन का एक दुर्लभ जानलेवा डिसऑर्डर है, जिसमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है और यह आमतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों में होता है। बड़ों में, इन्फेक्शन और कैंसर जैसी कई अलग-अलग कंडीशन HLH का कारण बन सकती हैं। इसके मामले अब पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका पता अभी भी कम चल रहा है।

शापूर जादरान अभी 38 साल के हैं। वे अफगानिस्तान के लिए लंबे समय तक खेले हैं और वे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्हें अक्टूबर में पहली बार अपने देश में ही बीमारी के बारे में महसूस हुआ। उन्हें आगे के इलाज के लिए भारत के अस्पतालों में भेजा गया था। वह अपनी पत्नी और अफ़गानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान के साथ भारत पहुंचे थे। वह शुरुआत में डिस्चार्ज कर दिए गए, लेकिन बाद में फिर से उन्हें भर्ती कराया गया।

शापूर जादरान का करियर

जादरान ने एक दशक से ज्यादा समय तक अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। 2009 से डेब्यू करने के बाद 2020 तक वे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 43 वनडे इंटरनेशनल (ODI) और 37 T20 इंटरनेशनल (T20I) मैच इस दौरान खेले। वह अफगानिस्तान टीम के शुरुआती सालों का हिस्सा थे, जब युद्ध से जूझ रहे इस देश ने खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लीडिंग एसोसिएट मेंबर्स में से एक बनाया था। वर्ल्ड कप 2015 में वह अफगानिस्तान टीम का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए उस टूर्नामेंट में 6 मैचों में 10 विकेट उन्होंने चटकाए थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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