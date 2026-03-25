शेन वॉर्न: क्रिकेट का 'वॉरेन बफेट', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के पास थी RR की 3 पर्सेंट ओनरशिप
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, कोच और मैनेजर रहे शेन वॉर्न का शायद विजन क्लियर था कि आईपीएल की दुनिया एक दिन बहुत विशाल होगी। यही कारण है कि उनकी एक डील आज 460 करोड़ की हो चुकी है।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई। 8 टीमों के साथ टूर्नामेंट शुरू हुआ था। राजस्थान रॉयल्स पहला सीजन जीती थी। टीम के कप्तान थे शेन वॉर्न, जो कि कोच भी थे, मेंटॉर भी थे और .75 पर्सेंट के मालिक भी थे। आईपीएल के इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी शेन वॉर्न हैं, जिनके पास किसी टीम में खेलते समय इक्विटी थी। अब यह इक्विटी इतनी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी कीमत 450 करोड़ के पार हो गई है। कैसे शेन वॉर्न क्रिकेट की दुनिया में वॉरेन बफेट बन गए, उसका पूरा गणित समझ लीजिए।
दरअसल, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें कप्तान बनाया था और कोच की भी भूमिका उन्हीं को निभानी थी। इसके अलावा उन्हीं को मेंटॉर भी बनाया गया था। इस पर वे खरे भी उतरे और टीम को चैंपियन भी बना दिया था। वे 2008 से 2011 तक टीम का हिस्सा रहे। चार सीजन में उनको करीब 9.35 करोड़ रुपये राजस्थान रॉयल्स से प्लेयर्स सैलरी के तौर पर मिले। हालांकि, एक शर्त जो शेन वॉर्न ने आरआर के सामने रखी थी, वह बहुत विजनरी थी। यही कारण है कि मरने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार को मालामाल कर दिया है।
शेन वॉर्न ने जब आईपीएल खेलने का फैसला किया था तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे। उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी लेकर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का फैसला किया था और आरआर मैनेजमेंट के साथ डील की थी कि वे कोच-कप्तान-मैनेजर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको हर साल राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप में 0.75 पर्सेंट हिस्सा चाहिए। वे चार सीजन खेले और इस तरह उनका स्टेक इस टीम में 3 पर्सेंट हो गया।
2008 में राजस्थान रॉयल्स की वैलूएशन 267 करोड़ रुपये ($67 million) थी। उस हिसाब से लगाया जाए तो .75 पर्सेंट की हिस्सेदारी 2 करोड़ के आसपास बैठती है। इससे ज्यादा उनकी सैलरी थी। हालांकि, उनका विजन शायद महान इनवेस्टर वॉरेन बफेट जैसा था। वॉर्न क्रिकेट की दुनिया को शायद पूरी तरह समझते थे। कई सालों तक उनका स्टेक कुछ करोड़ों का था, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स 2026 में बिक चुकी है।
आईपीएल 2026 के बाद टीम को नए मालिक मिल जाएंगे। उधर, शेन वॉर्न का जो 3 पर्सेंट की हिस्सेदारी इस टीम में थी, उसकी कीमत 450 से 460 करोड़ के आसपास हो गई है। राजस्थान रॉयल्स $1.63 billion यानी करीब ₹15,290 करोड़ रुपये में बिकी है। इसी का 3 पर्सेंट अब शेन वॉर्न के परिवार को मिलेगा, क्योंकि वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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