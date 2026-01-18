Cricket Logo
Shan Masood team successfully defended 40 runs in first class cricket In Pakistan breaking a 232 year old world record
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टूटा 232 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान की इस टीम ने डिफेंड किए 40 रन

Jan 18, 2026 09:52 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान की एक टीम के नाम दर्ज हो गया है। पाकिस्तान में जारी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में पाकिस्तान टीवी (पीटीवी) ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव कर 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीवी ने सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ 40 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। पीटीवी ने यह मैच महज दो रन से जीता और 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 1794 में लॉर्ड्स में ओल्डफील्ड टीम ने एमसीसी के खिलाफ 41 रन का बचाव करते हुए छह रन से जीत दर्ज की थी।

शनिवार को पीटीवी के बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान ने नौ रन देकर छह विकेट झटककर इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाई जिससे सुई नॉर्दर्न की टीम महज 37 रन पर ढेर हो गई।

इस साल की प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में कम स्कोर वाले मैच और जल्दी खत्म होने वाले गेम आम रहे हैं, हालांकि इस गेम की पहली दो पारियां काफी नॉर्मल थीं। पहली पारी में PTV 166 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद SNGPL ने 238 रन बनाकर 72 रन की बढ़त ले ली। कराची की पिचें जल्दी खराब हो रही थीं, इसलिए PTV के 111 रन पर आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि SNGPL जीत जाएगी, लेकिन फिर चमत्कारिक बचाव हुआ।

इस जीत से PTV टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि SNGPL तीसरे स्थान पर खिसक गई है। PTV ने अब अपने चार में से तीन गेम जीत लिए हैं, जबकि SNGPL ने अपने चार गेम में से दो जीते हैं और दो हारे हैं। टॉप दो टीमें सीधे फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 12 फरवरी को होगा।

