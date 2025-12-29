शान मसूद ने सबसे तेज दोहरे शतक का इंजमाम-उल-हक का 33 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

Cricket Logo
पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने 177 गेंद पर दोहरा शतक पूरा करके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज के सबसे तेज दोहरे शतक का नया रिकॉर्ड बनाया है। मसूद ने दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक के तीन दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा।

Dec 29, 2025 11:54 am ISTChandra Prakash Pandey कराची, पीटीआई
पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने 177 गेंद पर दोहरा शतक पूरा करके प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज के सबसे तेज दोहरे शतक का नया रिकॉर्ड बनाया है। मसूद ने दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक के तीन दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा।

मसूद ने प्रेसिडेंट्स कप विभागीय टूर्नामेंट के पहले दिन सुइ नॉर्दर्न गैस की तरफ से खेलते हुए सहार एसोसिएट्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की।

इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान इंजमाम के नाम था, जिन्होंने 1992 में इंग्लैंड के दौरे के एक मैच में 188 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था।

रविवार को मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मसूद 185 गेंदों पर 212 रन बनाकर नाबाद थे।

पाकिस्तान की धरती पर सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अब भी भारत के वीरेंद्र सहवाग के नाम है, जिन्होंने 2006 में लाहौर टेस्ट में 182 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था।

36 साल के मसूद ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस पेशकश को ठुकरा दिया था जिसमें उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट ऐंड प्लेयर्स रिलेशंस का फुल-टाइम डायरेक्टर बनाने की बात कही गई थी। उन्होंने ये प्रस्ताव अपने करियर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर फोकस करने के लिए ठुकराया।

पीसीबी चाहता था कि वह क्रिकेट से संन्यास लेकर फुल-टाइम पोस्ट स्वीकार करें। उन्हें इसी साल इंटरनेशनल क्रिकेट ऐंड प्लेयर्स रिलेशंस में कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था।

