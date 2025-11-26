Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shameful South Africa coach Shukri Conrad crosses the line with infamous grovel line ind vs sa guwahati test
शर्मनाक! कुख्यात 'ग्रोवल' लाइन से दक्षिण अफ्रीका के कोच ने पार कर दी लक्ष्मण रेखा

शर्मनाक! कुख्यात 'ग्रोवल' लाइन से दक्षिण अफ्रीका के कोच ने पार कर दी लक्ष्मण रेखा

संक्षेप:

दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कोनरॉड ने कुख्यात 'जी' वर्ड का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट का अपमान किया है, बल्कि लक्ष्मणरेखा भी पार कर दी है। उन्होंने 1976 में इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग के द्वारा इस्तेमाल की गई कुख्यात लाइन को दोहराया।

Wed, 26 Nov 2025 10:09 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन भारत पर शिकंजा कसने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कोनराड ने मेजबान टीम की खिल्ली उड़ाई। इस दौरान उन्होंने कुख्यात 'जी' वर्ड का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट का अपमान किया है, बल्कि लक्ष्मणरेखा भी पार कर दी है। उन्होंने 1976 में इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग के द्वारा इस्तेमाल की गई कुख्यात लाइन को दोहराया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दक्षिण अफ्रीकी कोच ने क्या कहा?

गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी काफी देर से घोषित की और भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया। दिन का खेल खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कोनराड ने कहा, 'हम चाहते थे कि भारत फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताए। हम चाहते थे कि वे वाकई रेंगते हुए चलें। एक उधार का फ्रेज लेते हैं। हम चाहते थे कि वे खेल से पूरी तरह बाहर हो जाएं और उसके बाद हम उनसे कहें कि आओ अब इस शाम के एक घंटो और आखिरी दिन बिना आउट हुए दिखाओ।'

जानबूझकर किया इस्तेमाल

कोनराड ने ग्रोवल यानी रेंगते हुए, नाक रगड़ते हुए शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया, बल्कि जानबूझकर किया। उन्होंने अपने बयान में कहा भी कि वह किसी अन्य के इस फ्रेज को उठा रहे।

ये भी पढ़ें:LIVE: आखिरी दिन का खेल शुरू, भारत ने खोए दो और विकेट; ड्रॉ भी अब मुश्किल

'ग्रोवल' का शाब्दिक अर्थ

ग्रोवल का शाब्दिक अर्थ 'औंधे मुंह जमीन पर रेंगना' होता है। रेंगते हुए या हाथों और घुटनों के बल चलने से होता है। किसी बड़े आदमी को खुश करने के लिए तरह-तरह की कोशिश करने से होता है। किसी के आगे नाक रगड़ना या घिघियाना होता है। क्रिकेट में इस शब्द को नस्लभेदी माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका तो खुद ही लंबे समय तक रंगभेद और नस्लभेद का शिकार रहा है। ऐसे में उसके कोच का जी-वर्ड इस्तेमाल करना हैरान करता है।

क्रिकेट में कुख्यात शब्द 'ग्रोवल' का इतिहास

क्रिकेट में ग्रोवल शब्द 1976 में कुख्यात हुआ था। तब क्लाइव लॉयड की अगुआई में वेस्टइंडीज की टीम इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने पहुंची थी। होम सीरीज से पहले इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेन ने बीबीसी से बातचीत में कहा था, 'अगर वे दबाव में हैं तो वे ग्रेवल करेंगे (रेंगेंगे)। और मैं चाहता हूं कि वे रेंगे।' उनके इस बयान को नस्लभेदी माना गया।

ये भी पढ़ें:हम ऐसी टीम चाहते हैं जो... गौतम गंभीर पर मीम्स की बहार, चर्चा में पुराना बोलबचन

इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग को मांगनी पड़ी थी माफी

इंग्लैंड के कप्तान के अपमानजनक शब्दों ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को गुस्से से भर दिया और उन्हें ये ठानने को प्रेरित किया कि इसका जवाब मैदान में देंगे। आखिर में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को उसके घर में 3-0 से हराया। सीरीज जीतने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान लॉयड ने कहा, 'हमने ठान लिया था कि उन्हें और सबको दिखाएंगे कि रेंगने वाले दिन अब लद गए हैं।' ग्रेग ने बाद में अपने ग्रोवल वाले बयान पर माफी मांग ली और कहा कि उनके शब्दों को गलत समझा गया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |