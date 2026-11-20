नेपाल की टीम को शुक्रवार को भारत के खिलाफ मुकाबले में 306 रनों से शर्मनाक हार मिली। नेपाल 333 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 26 रन ही बना सका, जोकि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का भी स्कोर है। ये लिस्ट ए में पांचवां सबसे कम स्कोर है।

कप्तान तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र के तूफानी शतकों की बदौलत भारत ए ने शुक्रवार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स के अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 306 रन से करारी शिकस्त दी। भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र के शतकों की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 332 रन बनाए। इसके जवाब में नेपाल की टीम 69 गेंद में 26 रन बनाकर ही ऑलआउट हो गई। भारतीय पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए थे। ऐसे में फैंस उनके स्कोर को नेपाल के टोटल से जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज ने 32 गेंद में 26 रन का योगदान दिया था।

लिस्ट ए सबसे कम स्कोर 333 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम 26 रन ही बना सकी, जोकि लिस्ट ए में पांचवां सबसे कम स्कोर है। वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम के नाम लिस्ट ए में सबसे कम स्कोर दर्ज करने का शर्मनाक रिकॉर्ड है। बारबाडोस के खिलाफ 2007 में विंडीज टीम सिर्फ 18 रन पर सिमट गई थी। सारासेंस स्पोर्ट्स क्लब की टीम कोल्ट्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 19 रन पर ढेर हो गई थी। मिडलसेक्स ने यॉर्कशायर के खिलाफ 23 रन बनाए थे। वहीं ओमान की टीम 2019 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 24 रन ही बना पाई थी।

तिलक वर्मा-कुमार कुशाग्र ने लगाया शतक बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम को शुरुआती झटके लगे। लेकिन इसके बाद तिलक और कुशाग्र ने मोर्चा संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और टीम को नौ विकेट पर 332 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी निभाई। तिलक ने 113 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 107 रन की पारी खेली। कुशाग्र ने उनसे भी अधिक आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंद में 10 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। अंतिम ओवरों में सूर्यांश शेडगे ने भी तेजतर्रार बल्लेबाजी की, उन्होंने केवल 14 गेंद में नाबाद 36 रन बनाए।

नेपाल की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी (61 रन पर तीन विकेट) और लेग स्पिनर संदीप लामिछाने (61 रन पर तीन विकेट) ने छह विकेट साझा किए जबकि मध्यम गति के गेंदबाज नंदन यादव ने 49 रन देकर दो विकेट लिए।

प्रिंस यादव-हर्षित राणा ने बरपाया कहर लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रिंस यादव की धारदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी। दोनों ने मिलकर नौ विकेट झटके और नेपाल की पूरी टीम 11.3 ओवर में केवल 26 रन पर सिमट गई। हर्षित ने 16 रन देकर चार विकेट लिए जबकि प्रिंस यादव ने केवल छह रन देकर पांच विकेट हासिल किए। नेपाल ने पारी की तीसरी गेंद पर ही पहला विकेट गंवा दिया। हर्षित ने अर्जुन कमल को पगबाधा आउट किया।