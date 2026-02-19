होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शमर जोसेफ ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा नायाब रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले बने इकलौते क्रिकेटर

Feb 19, 2026 03:14 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इटली के खिलाफ नायाब रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने चार विकेट लेने के अलावा चार कैच पकड़े। वेस्टइंडीज ने 42 रनों से जीत हासिल की।

शमर जोसेफ ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा नायाब रिकॉर्ड, ये कमाल करने वाले बने इकलौते क्रिकेटर

वेस्टइंडीज ने गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मैच में इटली पर 42 रनों से दमाकेदार जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने 166 का टारगेट देने के बाद इटली को 18 ओवर में 123 रनों पर समेट दिया। वेस्टइंडीज की ओर से तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने घातक बॉलिंग की। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 30 रन रन देकर चार विकेट चटकाए। 26 वर्षीय गेंदबाज ने कप्तान हैरी मैनेंटी (8), ग्रांट स्टीवर्ट (12), थॉमस ड्रेका (5) और अली हसन (0) का शिकार किया। वहीं, जोसेफ ने एंथनी मोस्का (19), सैयद नकवी (6), जेजे स्मट्स (24), विकेटकीपर जियान मीडे (6) का कैच पकड़ा और इतिहास रच डाला।

शमर जोसेफ ने रचा नायाब रिकॉर्ड

शमर जोसेफ ने नायाब रिकॉर्ड रचा है। वह टी20 इंटरनेशनल में पुरुष या महिला क्रिकेट के एक मैच में चार विकेट लेने और चार कैच पकड़ने वाले इकतौले क्रिकेटर बन गए हैं। जोसेफ टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले नॉन-विकेटकीपर हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे पहले यह कारनामा वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी ने अंजाम दिया था। उन्होंने 2010 में आयरलैंड मैच में चार कैच लिए थे। मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में इटली के विरुद्ध दूसरी बार नॉन-विकेटकीपर ने चार कैच पकड़े। जोसेफ से पहले यह कमाल स्कॉटलैंड के मुनसे ने किया।

ये भी पढ़ें:विश्व कप के सुपर-8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी वेस्टइंडीज, नेपाल WC से बाहर

एक T20 WC मैच में सबसे ज्यादा कैच (नॉन-विकेटकीपर)

4 - डैरेन सैमी (वेस्टइंडीज) बनाम आयरलैंड, प्रोविडेंस, 2010

4 - एडेन मार्करम (साउथ अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, 2024

4 - ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) बनाम नामीबिया, नॉर्थ साउंड, 2024

4 - जॉर्ज मुनसे (स्कॉटलैंड) बनाम इटली, कोलकाता, 2026

4 - शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज) बनाम इटली, कोलकाता, 2026

शाई होप प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए

वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के आकर्षक अर्धशतक और शमर जोसेफ के के शानदार प्रदर्शन के दम पर इटली को हराकर ग्रुप सी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अनुकूल दिख रही पिच पर इटली के स्पिनरों के सामने खुलकर नहीं खेल पाए लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच होप टिककर खेले। उन्होंने 46 गेंदों में 6 चौकों और चार छक्कों की मदद से 75 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज छह विकेट पर 165 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।

ये भी पढ़ें:अबूझ पहेली बनने की कोशिश क्यों करते हैं होल्डर? नेपाल को हराकर किया खुलासा

वेस्टइंडीज की हालत खराब होने से बची

इटली की तरफ से बेन मनेंटी (37 रन देकर दो) और कृशान कालुगामगे (25 रन देकर दो) ने दो-दो विकेट लेकर वेस्टइंडीज को अंतिम ओवरों में अपेक्षित तेजी से रन नहीं बनाने दिए। अगर ग्रांट स्टीवर्ट ने 19वें ओवर में 19 रन नहीं लुटाए होते तो वेस्टइंडीज की हालत और भी खराब हो सकती थी। जवाब में इटली का कोई भी बल्लेबाज 30 रन की संख्या तक नहीं पहुंच पाया। इटली ने चार मैच में एक जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। वेस्टइंडीज का अब सुपर-8 राउंड में भारत, दक्षिण अफ्रीका और जिंबॉब्वे से सामना होगा। ग्रुप सी से सुपर-8 में जगह बनाने वाली दूसरी टीम इंग्लैंड है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
T20 World Cup West Indies Cricket Team Italy अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।