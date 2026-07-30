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शाकिब अल हसन बांग्लादेश टाइगर्स के कप्तान बने, एशियन लीजेंड्स लीग में संभालेंगे टीम की कमान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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शाकिब अल हसन को बांग्लादेश टाइगर्स टीम का कप्तान चुना गया है। वह एशियन लीजेंड्स लीग में टीम की कमान संभालेंगे। टूर्नामेंट में उनकी टीम शुक्रवार को पहला मुकाबला इंडियन रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी।

Shakib Al Hasan
बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अली हसन

दिग्गज क्रिकेटर शाकिल अल हसन को एक बार फिर बांग्लादेश की एक टीम का कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट फैंस को बता दें कि उन्हें बांग्लादेश की नेशनल टीम का कप्तान नहीं बनाया गया बल्कि वह एशियन लीजेंड्स लीग में बांग्लादेश टाइगर्स की कमान संभालेंगे। एशियन लीजेंड्स लीग के दूसरे सीजन का आगाज हो चुका है। गुरुवार को टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें श्रीलंका लायंस ने अफगानिस्तान पठान्स को 15 रनों से मात दी। शाकिब लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं और टीम के लिए आखिरी बार अपने घर पर खेलना चाहते हैं।

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बांग्लादेश टाइगर्स ने उतारी मजबूत टीम

बांग्लादेश टाइगर्स ने एशियन लीजेंड्स लीग के दूसरे सीजन के लिए एक अनुभवी टीम तैयार की है। जिसमें आलोक कपााली (उप-कप्तान), धिमान घोष, मेहेदी मारुफ, शफीउल इस्लाम, अबुल हसन राजू और कई अन्य पूर्व घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्टार्स शामिल हैं। शाकिब के इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश का कप्तान बनने की खबर ने सबका ध्यान खींचा है। बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर ने 14000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट में 700 से अधिक विकेट लिए हैं। वह काफी समय तक दुनिया के शीर्ष ऑलराउंडर भी रहे हैं।

शाकिब अल हसन भले ही बांग्लादेश टाइगर्स की कप्तानी कर रहे हैं लेकिन नेशनल टीम में उनकी वापसी पर संशय बरकरार है। 2024 में अवामी लीग सरकार के तख्तापलट के बाद भड़के राजनीतिक उथल-पुथल ने इस अनुभवी खिलाड़ी को अपने ही देश लौटने से रोक दिया। कानूनी मामलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण वह ढाका में होने वाले अपने अंतिम टेस्ट में शामिल नहीं हो सके, जिससे उनका अंतरराष्ट्रीय भविष्य अनिश्चित है।

19 मैच खेले जाएंगे

एशियन लीजेंड्स लीग के जारी सीजन में कुल 19 हाई-वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें विभिन्न एशियाई देशों के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर एक मंच पर अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे।कम समय में ही दुनिया के सबसे रोमांचक लीजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में शुमार इस लीग को प्रशंसक "रिटायर्ड खिलाड़ियों का एशिया कप" भी कहते हैं। टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला 6 जून को इंडियन रॉयल्स और पाकिस्तान पैंथर्स के बीच खेला जाएगा, जिसे लेकर पूरे एशिया के प्रशंसक अभी से ही माहौल बनाने में लगे हुए हैं।

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एशियन लीजेंड्स लीग सीजन 2 में एशिया के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडियन रॉयल्स, पाकिस्तान पैंथर्स, श्रीलंकन लायंस, अफगानिस्तान पठान्स, बांग्लादेश टाइगर्स और रेस्ट ऑफ एशियन स्टार्स जैसी फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी।

एशियन लीजेंड्स लीग के लिए बांग्लादेश टाइगर्स टीम

शाकिब अल हसन (कप्तान), नजमुस सादात, मेहेदी मारुफ, आलोक कपाली (वीसी), धीमान घोष (विकेटकीपर), अबुल हसन राजू, शफीउल इस्लाम, मुक्तार अली, नजमुल हुसैन मिलन, तपोश घोष, उत्तम कुमार सरकार, सकलैन सोजिब, फरहाद हुसैन, एमोन अहमद, अल मामून राशेल, सादेकुर रहमान

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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