शाकिब अल हसन ने अभी तक नहीं लिया है रिटायरमेंट, जानिए क्या है उनकी आखिरी ख्वाहिश?
शाकिब अल हसन ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया है। वे आखिरी सीरीज अपने घर पर खेलना चाहते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। अभी के लिए ये मुश्किल जरूर है, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश लौटने में दिक्कत होगी।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, वे टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन अब तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक सीरीज घर पर खेलने की उनकी ख्वाहिश है। इसके बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले लेंगे। वे अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं, क्योंकि वे इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी बार कम से कम एक सीरीज के लिए वापसी करना चाहते हैं।
पिछले साल कानपुर में सितंबर 2024 में शाकिब अल हसन ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के दौरान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, जबकि बोर्ड से उन्होंने अगले महीने खेले गए मीरपुर टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की गुहार लगाई थी। हालांकि, इसके लिए उनको सरकार से क्लीयरेंस नहीं मिला। शाकिब अल हसन बांग्लादेश के सासंद हैं और उन पर कई केस चल रहे हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है।
शाकिब अल हसन अभी अलग-अलग फ्रेंचाइजी-बेस्ड लीग में खेल रहे हैं, लेकिन वह जल्द ही घर लौटने की उम्मीद पाले हुए हैं। यही कारण है कि वे प्रोफेशनल क्रिकेट की अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। रविवार को मोईन अली के साथ 'बियर्ड बिफोर विकेट' पॉडकास्ट में शाकिब ने कहा, "मुझे उम्मीद है (बांग्लादेश लौटने की) और इसीलिए मैं खेल रहा हूं (घरेलू दर्शकों के सामने रिटायर होने के लिए) और मुझे लगता है कि ऐसा होगा और यही वजह है और एकमात्र वजह है कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं (ताकि मैं फिट रहूं और अच्छी शेप में रहूं ताकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उपलब्ध हो सकूं)।"
ये है शाकिब का प्लान
शाकिब ने आगे बताया, "मैं आधिकारिक तौर पर सभी फॉर्मेट से रिटायर नहीं हुआ हूं। यह पहली बार है जब मैं यह बात बता रहा हूं। मेरा प्लान बांग्लादेश वापस जाकर वनडे, टेस्ट और टी20 की एक पूरी सीरीज खेलना और फिर रिटायर होना है। मेरा मतलब है, मैं एक ही सीरीज में सभी फॉर्मेट से रिटायर हो सकता हूं। तो यह T20I, ODI और टेस्ट से शुरू हो सकता है या टेस्ट, ODI और T20I से। किसी भी तरह से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक पूरी सीरीज खेलकर रिटायर होना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं।" उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसके बाद वे नहीं खेलेंगे।
पूर्व कप्तान ने आगे दलील दी, "मुझे लगता है कि जब कोई खिलाड़ी कुछ कहता है, तो वह अपनी बात पर कायम रहने की कोशिश करता है। वे आमतौर पर अचानक अपना मन नहीं बदलते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा खेलता हूं या नहीं। अगर मैं खेलना चाहूं तो उसके बाद मैं एक खराब सीरीज भी खेल सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह काफी है। यह फैंस को अलविदा कहने का एक अच्छा तरीका है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और उन्हें कुछ वापस देना, घर पर सीरीज खेलकर, ये बड़ा मौका और एहसास होगा।"