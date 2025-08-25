Shakib Al Hasan did what has not happened in T20 till now created a unique record of 500 plus wickets and 7000 plus runs शाकिब अल हसन ने टी20 में वह कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ, बनाया डबल का अनोखा रिकॉर्ड, Cricket Hindi News - Hindustan
शाकिब अल हसन ने टी20 में वह कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ, बनाया डबल का अनोखा रिकॉर्ड

बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया है। वह टी20 क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट और 7000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के दौरान किया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 25 Aug 2025 12:39 PM
बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिया है जो आज तक किसी दूसरे क्रिकेटर ने नहीं किया है। ये कारनामा है टी20 में 500 से ज्यादा विकेट और 7000 रन के बेमिसाल डबल का। वह इस फॉर्मेट में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं।

कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। एंटीगुआ के सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में एंटिगुआ ऐंड बरबुडा फॉल्कंस की तरफ से सेंट किट्स ऐंड नेविस पैट्रिय्स के खिलाफ मैच में उन्होंने यह कारनामा किया। मैच में शाकिब ने पहले 11 रन देकर 3 विकेट लिए और बाद में तेजी से 25 रन बनाकर अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इस मैच में 3 विकेट लेने के साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 500 विकेट पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज बने। उनसे पहले अफगानिस्तान के राशिद खान, वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो और सुनील नरेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर टी20 क्रिकेट में 500 विकेट का कारनामा कर चुके हैं। लेकिन शाकिब अल हसन के अलावा इनमें से किसी के नाम 7000 से ज्यादा रन नहीं हैं।

शाकिब अल हसन टी20 में 500 विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के पहले स्पिनर हैं। इसके अलावा उन्होंने इस फॉर्मेट में बल्ले से भी कमाल किया है और अब तक 7574 रन बना चुके हैं।

टी20 क्रिकेट में 500+ विकेट लेने वाले पांचों क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा रन की बात करें तो शाकिब के 7574 रनों के बाद ड्वेन ब्रावो 6970 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सुनील नरेन के नाम 4649 रन हैं। राशिद खान ने 2662 रन बनाए हैं और इमरान ताहिर के नाम सिर्फ 377 रन हैं।

टी20 में ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल और केरन पोलार्ड के आंकड़े भी काफी प्रभावशाली हैं। दोनों ने 500 विकेट तो नहीं लिए हैं लेकिन रन बनाने के मामले में ये शाकिब अल हसन से काफी आगे हैं। रसेल ने टी20 में 487 विकेट लिए हैं और 9361 रन बनाए हैं। इसी तरह पोलार्ड के नाम 332 विकेट और 13981 रन हैं।

