शे होप पर शतक जड़ने के बाद लगा कलंक! वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की इस शर्मसार कर देने वाली लिस्ट में बने नंबर-1

वेस्टइंडीज के लिए दो टेस्ट शतकों के बीच सबसे पारियों की लिस्ट में होप से पहले यह रिकॉर्ड जर्मेन ब्लैकवुड के नाम था, जिन्होंने 2015-20 के बीच 47 पारियां ली थी। इस लिस्ट में शिवनरेन चंद्रपॉल, ड्वेन ब्रावो और क्रिस गेल जैसे दिग्गज भी हैं।

वेस्टइंडीज के सीनियर बल्लेबाज शे होप ने आखिरकार टेस्ट क्रिकेट में अपने सूखे को खत्म किया है। भारत के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन उन्होंने मुश्किल स्थिति में आकर ना सिर्फ अपनी टीम के लिए खड़े हुए, बल्कि शानदार शतक भी जड़ा। 8 साल बाद होप के बल्ले से यह शतक निकला है। उन्होंने आखिरी सेंचुरी 2017 में लगाई थी। मगर इस शतक के साथ उनपर एक कलंक लग गया है। वह वेस्टइंडीज के लिए दो टेस्ट शतकों के बीच सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, यह होप के टेस्ट करियर की दूसरे सेंचुरी है। इससे पहले उन्होंने 2017 में अपना दूसरा शतक इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा था।

वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों द्वारा दो टेस्ट शतकों के बीच सबसे अधिक पारियां- 58 शाई होप (2017-25)

47 जर्मेन ब्लैकवुड (2015-20)

46 क्रिस गेल (2005-08)

44 ड्वेन ब्रावो (2005-09)

41 शिवनारायण चंद्रपॉल (1998-02)