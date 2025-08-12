कप्तान शाई होप ने पाकिस्तान को कूटा, 'शतकीय धमाके' से खतरे में पड़ा धोनी और लारा का रिकॉर्ड

Shai Hope Century: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक ठोका। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर शाई होप ने मंगलवार को तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को कूटा। उन्होंने मुश्किल वक्त में शतक ठोका। होप ने त्रिनिदाद के स्टेडियम में 94 गेंदों में नाबाद 120 रनों की पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और पांच छक्के लगाए। उन्होंने 83 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की। 31 वर्षीय बल्लेबाज के वनडे करियर की यह 18वीं सेंचुरी है। होप के 'शतकीय धमाके' से एमएस धोनी और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड खतरे में पड़ गया है।

दरअसल, होप विकेटकीपर कप्तानों द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 50 ओवर फॉर्मेट में बतौर विकेटकीपर कप्तान पांचवां शतक लगाया है और एबी डिविलियर्स को पछाड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज डिविलियर्स ने चार सेंचुरी जड़ी थीं। लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी शीर्ष पर हैं। उन्होंने 6 सेंचुरी लगाने का कमाल किया। होप की अब धोनी से आगे निकले पर नजर होगी।

वहीं, होप वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने 237 पारियों में 18 शतक जड़े हैं। वह डेसमंड हेन्स (237 पारियों में 17 शतक) से आगे निकले हैं। होप के निशाने पर अब पूर्व दिग्गज लारा का रिकॉर्ड होगा। लारा 285 पारियों में 19 सेंचुरी के साथ दूसरे नंबर पर हैं। टॉप पर वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। गेल ने 291 वनडे पारियों में 25 शतक जमाए।