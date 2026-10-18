शे होप ने सूर्या को पछाड़ा, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके; T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान
वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाए। भारतीय सरमजीं पर खेली गई पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूटी। आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2-2 से बराबर रही। शनिवार को बेंगलुरु में पांचवां और निर्णायक टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। बारिश के चलते मुकाबला देर से शुरू हुआ, जिसे इसे 9-9 ओवर का कर दिया गया। भारत ने जब 7.4 ओवर में 118/5 का स्कोर बना लिया तो मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया। कुछ देर के इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले से जमकर गदर काटा। उन्होंने चार पारियों में 190.51 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए, जिसमें दो शतक सामिल हैं। 32 वर्षीय होप इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड से नवाजा गया।
शे होप ने सूर्यकुमार यादव को पछाड़ा
शे होप फुल मेंबर टीमों के बीच द्विपक्षीय T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है। सूर्या ने साल 2025 में भारतीय सरमजीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच पारियों में 242 रन जोड़े थे, जिसमें 196.74 का स्ट्राइक रेट रहा। उनके बल्ले से तीन पचास प्लस स्कोर निकले थे। सूर्या फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। होप महज 25 रनों से बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। बाबर ने 2022 में पाकिस्तान दौरे पर आई इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की सात पारियों में 143.21 के स्ट्राइक रेट से 282 रन बटोरे थे। उन्होंने तब एक शतक और एक अर्धशतक लगाया।
फुल मेंबर टीमों के बीच द्विपक्षीय T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान
285 - बाबर आजम बनाम इंग्लैंड (2022, 7 पारियां)
261 - शे होप बनाम भारत (2026, 4 पारियां)
242 - सूर्यकुमार यादव बनाम न्यूजीलैंड (2025, 5 पारियां)
238 - साहिबजादा फरहान बनाम श्रीलंका (2026, 3 पारियां)
231 - विराट कोहली बनाम इंग्लैंड (2021, 5 पारियां)
ये मौका हाथ से फिसलने पर शे होप निराश
बेंगलुरु T20I रद्द होने के बाद शे होप ने सीरीज जीतने का मौका गंवाने पर निराशा जताते हुए कहा, ''फिलहाल यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम जीत के काफी करीब थे। हमारे पास 20 साल से भी अधिक समय में ऐसा करने का मौका था। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सफलता का मतलब सिर्फ सीरीज जीतना नहीं है। इस दौरे से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं।'' बता दें कि वेस्टइंडीज ने 2002 के बाद से भारत में किसी भी फॉर्मेट में सीरीज नहीं जीती है। होप ने टीम के गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए शमर स्प्रिंगर, कीमो पॉल और रोस्टन चेज का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा, ''अहम ओवरों में खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई और पूरी सीरीज के दौरान अलग-अलग मौकों पर टीम के सदस्यों ने आगे बढ़कर योगदान दिया।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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