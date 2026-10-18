शे होप नंबर-1, अभिषेक शर्मा बाहर टॉप-5 में 3 भारतीय; IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन
IND vs WI टी20 सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी के साथ हुआ। सीरीज का पांचवां और डिसाइडर मैच बारिश के चलते बेंगलुरु में रद्द हुआ। बारिश के बीच भारतीय बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों की बरसात भी की।
भारत बनाम वेस्टइंडीज 5 मैच की टी20 सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी पर हुआ। सीरीज का पांचवां व डिसाइडर मुकाबला शनिवार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। बारिश ने फैंस और दोनों टीमों के खिलाड़ियों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारतीय टीम को कुछ देर बल्लेबाजी का मौका जरूर मिला, जिसमें उन्होंने चौके छक्कों की खूब बरसात की। इसी के साथ IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की रेस में कुछ बदलाव देखने को मिले। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस रेस से बाहर हो गए। टॉप-5 में कुल तीन भारतीय और दो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। सीरीज में 2 शतक लगााने वाले शे होप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आइए इस पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
शे होप ने मचाई तबाही
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शे होप दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। अपनी इसी धाकड़ फॉर्म को उन्होंने टी20 सीरीज में भी जारी रखा और यहां वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। शे होप ने 4 पारियों में 130.50 की हैरतअंगेज औसत और 190.51 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे अधिक 261 रन बनाए। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 250 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। होप ने इस दौरान 17 चौकों के साथ-साथ 20 गगनचुंबी भी छक्के लगाए। उनके नाम सीरीज में 2 शतक और एक अर्धशतक रहा। वहीं दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के ही शेरफेन रदरफोर्ड हैं। रदरफोर्ड ने 4 पारियों में 73.67 की औसत और 188.89 के स्ट्राइक रेट के साथ 221 रन बनाए।
कोई भारतीय पार नहीं कर पाया 200 रन का आंकड़ा
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। मगर हैरानी की बात यह है कि कोई एक बल्लेबाज भी 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। भारत के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, जिनके बल्ले से 5 पारियों में कुल 181 रन निकले। अय्यर ने यह रन 45.25 की औसत और 205.68 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। अय्यर IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहे। चौथे नंबर पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने फिनिश किया, उन्होंने 5 पारियों में 33.60 की औसत और 195.35 के स्ट्राइक रेट के साथ 168 रन बनाए। सैमसन ने बारिश से प्रभावित आखिरी मैच में 7 गेंदों पर 16 रन बनाए।
|प्लेयर
|रन
|शे होप
|261
|शेरफेन रदरफोर्ड
|221
|श्रेयस अय्यर
|181
|संजू सैमसन
|168
|ईशान किशन
|153
ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को किया टॉप-5 से बाहर
अभिषेक शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 में 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में ईशान किशन ने 10 गेंदों पर 30 रनों की धुआंधार पारी खेली। अपनी इस पारी के दम पर वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब रहे। ईशान क किशन के बल्ले से इस सीरीज में 5 पारियों में 38.25 की औसत और 191.25 के स्ट्राइक रेट के साथ 153 रन निकले। वहीं अभिषेक शर्मा 145 रनों के साथ 6ठे पायदान पर रहे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें