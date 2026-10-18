शे होप नंबर-1, अभिषेक शर्मा बाहर टॉप-5 में 3 भारतीय; IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

IND vs WI टी20 सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी के साथ हुआ। सीरीज का पांचवां और डिसाइडर मैच बारिश के चलते बेंगलुरु में रद्द हुआ। बारिश के बीच भारतीय बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों की बरसात भी की।

भारत बनाम वेस्टइंडीज 5 मैच की टी20 सीरीज का अंत 2-2 की बराबरी पर हुआ। सीरीज का पांचवां व डिसाइडर मुकाबला शनिवार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। बारिश ने फैंस और दोनों टीमों के खिलाड़ियों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारतीय टीम को कुछ देर बल्लेबाजी का मौका जरूर मिला, जिसमें उन्होंने चौके छक्कों की खूब बरसात की। इसी के साथ IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की रेस में कुछ बदलाव देखने को मिले। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस रेस से बाहर हो गए। टॉप-5 में कुल तीन भारतीय और दो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। सीरीज में 2 शतक लगााने वाले शे होप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आइए इस पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।

शे होप ने मचाई तबाही भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में शे होप दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। अपनी इसी धाकड़ फॉर्म को उन्होंने टी20 सीरीज में भी जारी रखा और यहां वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। शे होप ने 4 पारियों में 130.50 की हैरतअंगेज औसत और 190.51 के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे अधिक 261 रन बनाए। उनके अलावा कोई बल्लेबाज 250 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। होप ने इस दौरान 17 चौकों के साथ-साथ 20 गगनचुंबी भी छक्के लगाए। उनके नाम सीरीज में 2 शतक और एक अर्धशतक रहा। वहीं दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के ही शेरफेन रदरफोर्ड हैं। रदरफोर्ड ने 4 पारियों में 73.67 की औसत और 188.89 के स्ट्राइक रेट के साथ 221 रन बनाए।

कोई भारतीय पार नहीं कर पाया 200 रन का आंकड़ा वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। मगर हैरानी की बात यह है कि कोई एक बल्लेबाज भी 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। भारत के लिए इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, जिनके बल्ले से 5 पारियों में कुल 181 रन निकले। अय्यर ने यह रन 45.25 की औसत और 205.68 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। अय्यर IND vs WI टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर रहे। चौथे नंबर पर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने फिनिश किया, उन्होंने 5 पारियों में 33.60 की औसत और 195.35 के स्ट्राइक रेट के साथ 168 रन बनाए। सैमसन ने बारिश से प्रभावित आखिरी मैच में 7 गेंदों पर 16 रन बनाए।

प्लेयर रन शे होप 261 शेरफेन रदरफोर्ड 221 श्रेयस अय्यर 181 संजू सैमसन 168 ईशान किशन 153