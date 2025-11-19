शतक में ब्रायन लारा की बराबरी, विव रिचर्ड्स के बाद दूसरा सबसे तेज 6000 रन, शाई होप ने रचा इतिहास

संक्षेप: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। ओडीआई में यह उनका 19वां शतक था और इस मामले में उन्होंने महान ब्रायन लारा की बराबरी कर ली है। इस दौरान उन्होंने 6000 रन भी पूरे किए। वह विव रिचर्ड्स के बाद सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी हैं।

वेस्टइंडीज के वनडे कप्तान शाई होप ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच में उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों में 109 रन की धुआंधार पारी खेली। वनडे में यह उनका 19वां शतक था और इस मामले में उन्होंने महान ब्रायन लारा की बराबरी कर ली है। इसके अलावा वह सबसे कम पारियों में 6000 वनडे रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ये रिकॉर्ड महान विव रिचर्ड्स के नाम है।

वनडे सेंचुरी के मामले में ब्रायन लारा की बराबरी शाई होप अब वनडे में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह और ब्रायन लारा दोनों के ही नाम वनडे में 19-19 शतक हैं। लारा ने ये शतक 258 पारियों में जड़े थे, जबकि शाई होप ने सिर्फ 142 पारी में 19 वनडे शतक ठोक दिया है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों में उनसे ज्यादा वनडे शतक सिर्फ क्रिस गेल के हैं जिन्होंने 291 पारियों में 25 सेंचुरी ठोकी थी।

विव रिचर्ड्स के बाद सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज शाई होप वेस्टइंडीज के लिए सबसे कम पारियों में 6000 ओडीआई रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। ये उनकी 142वीं पारी थी। वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज 6000 ओडीआई रन का रिकॉर्ड विव रिचर्ड्स के नाम है जिन्होंने 141 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी।

सिर्फ 66 गेंदों में जड़ी सेंचुरी बुधवार को बारिश की वजह से वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच मैच में देरी हुई। बाद में मैच को 50 ओवर के बजाय घटाकर 34-34 ओवर का कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शाई होप के विस्फोटक शतक की बदौलत 34 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 247 रन का स्कोर खड़ा किया।

होप ने सिर्फ 66 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 69 गेंद में 109 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए। उनके अलावा वेस्टइंडीज का कोई और बल्लेबाज 22 रन के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया। एकीम अगस्ते, जस्टिन ग्रीव्स और रोमारियो शेफर्ड ने 22-22 रन बनाए। मैथ्यू फोर्ड ने 21 रन का योगदान दिया।