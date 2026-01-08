शाई होप का 'तूफान' और लुंगी एनगिडी की 'हैट्रिक', SA20 लीग में आई इतिहास रचने वाली रात
SA20 लीग में सबसे बड़ा निजी स्कोर और फिर उसी मैच में एक खिलाड़ी ने हैट्रिक भी ली। पहली बार साउथ अफ्रीका की टी20 लीग में किसी गेंदबाज ने हैट्रिक ली है। शाई होप ने सबसे बड़ी पारी एसए20 लीग में खेली।
एक ही दिन में SA20 लीग में दो बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले। एक बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका की इस टी20 लीग SA20 का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया, जबकि दूसरी पारी में उसी टीम के एक गेंदबाज ने टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे पहली हैट्रिक ली। शाई होप ने SA20 का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया, जिसके बाद लुंगी एनगिडी ने लीग की पहली हैट्रिक लगाकर प्रिटोरिया कैपिटल्स को किंग्समीड में डरबन के सुपर जायंट्स के खिलाफ 15 रनों से जीत दिलाई। इस टीम को पिछले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें केशव महाराज ने एक ओवर में 34 रन दिए थे, जो लीग के इतिहास का सबसे महंगा ओवर था।
शाई होप ने 69 गेंदों में 118 रनों की पारी खेली। इस पारी में 9 चौके और 9 ही छक्के शामिल थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने 90 रन सिर्फ बाउंड्रीज से बटोरे। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 4 विकेट खोकर 20 ओवर में 201 रन बनाए। यह रिकॉर्ड्स वाली रात रही, जिसमें किंग्समीड के फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिला। आखिरी ओवर में मैच के तीनों ही नतीजे खुले हुए थे। आखिरी ओवर में सुपर जायंट्स को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और इन फॉर्म बल्लेबाज जोस बटलर क्रीज पर थे, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। वे 97 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे, लेकिन टीम उनकी 15 रनों से मैच हार गई।
जोस बटलर एसए20 में अपनी पहली सेंचुरी जड़ने के करीब थे, लेकिन रोस्टन चेज ने न सिर्फ उनका शतक रोका, बल्कि उनकी टीम को जीतने से भी रोक दिया, क्योंकि पहली दो गेंद बटलर से खाली चली गईं और अगली गेंद पर एक रन बना और एक बल्लेबाज आउट हो गया। अगली गेंद पर भी ऐसा ही हुआ और मैच खत्म हो गया। यह निश्चित रूप से रोस्टन चेज के लिए भी एक एक्शन भरी रात थी, क्योंकि वेस्टइंडीज का यह बल्लेबाज कैपिटल्स की पारी के दौरान ‘रिटायर्ड आउट’ हुआ था, जो कि इस लीग में पहली बार था। इसी मैच में लुंगी एनगिडी ने अपने आखिरी ओवर में दूसरी गेंद पर डेविड वीज, तीसरी गेंद पर सुनील नरेन और चौथी गेंद पर जेराल्ड कोएट्जी को आउट किया और हैट्रिक पूरी की। SA20 लीग की ये पहली हैट्रिक रही।