शे होप ने ये क्या कर डाला! क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा ऐसा विकेट- VIDEO

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के गेंदबाज़ टेरेंस हिंड्स ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। शे होप इस गेंद पर रिवर्स रैंप शॉट खेलना चाहते थे और पूरी ताकत से इस शॉट के लिए बल्ला घुमाते हुए वह लाइन के पार चले गए, ऐसे में वह अपने बल्ले से कंट्रोल खो बैठे और बैट सीधा विकेट पर जाकर लगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 09:38 AM
कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल 2025 के दौरान वेस्टइंडीज के शे होप कुछ इस अजीबो-गरीब अंदाज में आउट हुए कि पूरी दुनिया का ध्यान उन पर चला गया। इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे निराले आउट होने के तरीकों में से एक बताया जा रहा है। शनिवार 30 अगस्त को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच हुए मुकाबले में शे होप के साथ यह घटना घटी। 28 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 39 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी होप ने एक ऐसा शॉट खेलने का प्रयास किया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे।

अंपायर ने इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया, मगर जैसे ही ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने होप का बैट विकेट पर लगता देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे पल काफी कम ही देखने को मिलते हैं।

बात मुकाबले की करें तो होप 39 रनों के साथ गुयाना अमेजन वॉरियर्स के हाईएस्ट स्कोरर रहे। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 163 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 16 गेंदें और 6 विकेट रहते आसानी से चेज कर लिया। ऐलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो के बीच पहले विकेट के लिए 116 रनों की शानदार साझेदारी हुई जिसने TKR की जीत की नींव रखी।