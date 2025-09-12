वे बेचारे...भारत-पाकिस्तान मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने फिर उगला जहर

पाकिस्तान के बड़बोले पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत और भारतीयों को लेकर एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर न सिर्फ शिखर धवन को लक्ष्य करके की गई 'खराब अंडा' वाली कुख्यात टिप्पणी को दोहराया है, बल्कि भारतीयों के बीच आपस में कटुता बढ़ाने तक की नापाक कोशिश की।

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच है। उससे पहले बड़बोले पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के पूर्व खिलाड़ियों को लेकर जहर उगला है। ऐसा लगता है कि WCL में इंडिया चैंपियंस के खिलाड़ियों के पाकिस्तान चैंपियंस के साथ मैच का बहिष्कार किए जाने से अफरीदी अब भी भरे पड़े हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए शिखर धवन, इरफान पठान जैसे भारतीय स्टार्स पर जुबानी हमला किया है।

अफरीदी ने समा टीवी पर कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट चलते रहना चाहिए; यह हमेशा दो देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद करता है। इंग्लैंड में लोगों ने WCL मैच देखने के लिए टिकट खरीद लिए थे और खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस कर लिए थे। उसके बाद आप नहीं खेले। क्या सोच थी? मैं नहीं समझ सकता।'

दरअसल पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों पड़ोसी देशों में तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर बीवी-बच्चों के सामने पर्यटकों की हत्या की नापाक हरकत से भारतीयों में अब भी आक्रोश है। उसी आक्रोश के चलते वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीग्स में युवराज सिंह की अगुआई वाली इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के साथ मैच का बहिष्कार किया था।

एशिया कप में भी भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग लगातार उठ रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में एक पीआईएल दाखिल हुई है जिस पर शीर्ष अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। हरभजन सिंह जैसे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के साथ मैच का खुलकर विरोध कर रहे हैं। संसद तक में ये मामला उठ चुका है। वैसे केंद्रीय खेल मंत्रालय ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं होंगे, बहुपक्षीय टूर्नामेंट में टीम खेल सकती है। ऐसे में ये तो तय है कि 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों की भिड़ंत होगी।

बड़बोले अफरीदी ने शिखर धवन के खिलाफ अपने'खराब अंडा' वाले कुख्ताय बयान को भी दोहराया। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'अगर मैं नाम लूंगा ना इस वक्त तो वो बेचारे फंस जाएंगे। जिस खिलाड़ी को मैंने खराब अंडा बताया, उसका कप्तान भी उसे यह कह चुका है। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो मत खेलिए। इसे सोशल मीडिया पर ट्वीट मत कीजिए...इसीलिए वह खराब अंडा है।'

अपने जहरीले बयानों के लिए कुख्यात पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने भारतीयों को आपस में बांटने की नापाक कोशिश के तहत जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, 'बहुत सारे मसले हैं। घरों तक पहुंच जाते हैं, घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को। कुछ ऐसे हैं जो वहां साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। बेचारे जबसे पैदा हुए हैं साबित कर रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं। अब वे एशिया कप में जाकर कॉमेंट्री भी कर रहे हैं।'