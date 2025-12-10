कोहली और रोहित पर उमड़ा अफरीदी का प्यार, गौतम गंभीर पर क्या कहा?

संक्षेप: भारत के मौजूदा कोच गौतम गंभीर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का मैदान और मैदान से बाहर 36 का आंकड़ा रहा है। अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बहाने गंभीर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर कोच के तौर पर जो कुछ कर रहे हैं वो दिखाता है कि आप हमेशा सही नहीं होते।

भारत के मौजूदा कोच गौतम गंभीर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का मैदान और मैदान से बाहर 36 का आंकड़ा रहा है। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बहाने गंभीर की आलोचना की है। अफरीदी ने कहा कि गौतम गंभीर कोच के तौर पर जो कुछ कर रहे हैं वो दिखाता है कि आप हमेशा सही नहीं होते। अफरीदी ने सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने का अपना रिकॉर्ड टूटने पर कहा कि वह खुश हैं कि ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ने तोड़ा है।

शाहिद अफरीदी ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ हैं और टीम को उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए।

अफरीदी ने कहा, 'यह तथ्य है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइनअप के रीढ़ की हड्डी हैं। और जिस तरह से उन्होंने हालिया ओडीआई श्रृंखलाओं में खेला है, ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं।'

गौतम गंभीर की आलोचना करते हुए अफरीदी ने कहा, 'गौतम ने जिस तरह से अपना कार्यकाल शुरू किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा था कि वह जो सोचते और कहते हैं, वही सही हहै। लेकिन कुछ समय बाद ही यह साबित हो गया कि आप हमेशा सही नहीं होते हैं।'

खुशी है कि रोहित शर्मा ने तोड़ा मेरा रिकॉर्ड: अफरीदी रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शाहिद अफरीदी के सबसे ज्यादा सिक्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। अफरीदी ने ओडीआई में 351 सिक्स लगाए थे और अब हिटमैन के नाम 355 सिक्स हो चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्कों का अपना रिकॉर्ड टूटने पर अफरीदी ने कहा, 'रिकॉर्ड तो होते ही हैं टूटने के लिए और यह भी बेहतर हुआ है। मुझे खुशी है कि एक ऐसे खिलाड़ी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा जिसे मैं हमेशा से पसंद करता आया हूं।'