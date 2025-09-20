Shahid Afridi responded to Irfan Pathan's dog meat remark saying Main usko mard manta hu jo samne khara hoke baat kar इरफान पठान के ‘कुत्ते के गोश्त’ वाले बयान पर आया शाहिद अफरीदी का जवाब, बोले- मैं उसको मर्द मानता हूं जो, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shahid Afridi responded to Irfan Pathan's dog meat remark saying Main usko mard manta hu jo samne khara hoke baat kar

शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं उसको को मर्द मानता हूं जो आमने-सामने बातें कर सकें और मेरी आंखों में आँखें डालकर बात करे। वह मेरे पीठ पीछे बातें करता रहता है। मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब वह मेरे मुंह पर कुछ कहे। मैं उसके झूठ का जवाब कैसे दूं?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 11:06 AM
इरफान पठाने हाल ही में एक किस्सा बताया था कि कैसे उन्होंने 2006 पाकिस्तान दौरे पर मेजबान टीम के स्टार हरफनमौला शाहिद अफरीदी की जुबानी जंग में बोलती बंद कर दी थी। हालांकि अब शाहिद अफरीदी ने इरफान पठान के इस बयान को गलत बताया है और कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसी के साथ उन्होंने पठान से फेस टू फेस बात करने को कहा है। बता दें, इरफान पठान ने अपने बयान के दौरान बताया था कि उन्होंने कैसे उन्होंने शाहिद अफरीदी की बोलती बंद यह कहकर की थी कि उन्होंने कुत्ते का गोश्त खाया हुआ है तभी भौंक रहा है। शाहिद अफरीदी का यह बयान तब आया है जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है।

अफरीदी ने कहा, "मैं उसको को मर्द मानता हूं जो आमने-सामने बातें कर सकें और मेरी आंखों में आँखें डालकर बात करे। वह मेरे पीठ पीछे बातें करता रहता है। मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब वह मेरे मुंह पर कुछ कहे। मैं उसके झूठ का जवाब कैसे दूं? रज्जाक को तो मैं वैसे भी अल्लाह की गाय कहता हूं।"

उन्होंने साथ ही कहा, "मुझे लगता है कि वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एक महान भारतीय हैं और मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ हूं। वो बेचारा सारी जिंदगी साबिद ही करता रहेगा, देखिएगा।"

इरफान पठान ने घटना का पहली बार जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, "फ्लाइट में थे हम, कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ थी। ये दूसरा टूर था 2006 का। उसने (शाहिद अफरीदी) मेरे सर पर हाथ रखा बाल हिलाए और कहा 'बच्चे कैसा है'। मैंने कहा 'तू कब से बाप बन गया'। बच्चों वाली हरकतें है तेरी, मेरे सिर को हाथ लगा रहा है, बाल खराब कर रहा है...ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है। मतलब क्यों बदतमीजी करनी, कुछ बदजुबानी की।"

उन्होंने आगे कहा, "अब्दुल रज्जाक थे साथ में। मैंने उनसे पूछा यहां गोश्त कौन सा मिलता है। तो बोले ये गोश्त वो गोश्त... मैंने उनसे कहा 'कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या'। मैं भड़क गया था। उसकी सीट पास में ही थी, वो बोला इरफान ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने कहा, 'उसने खाया हुआ है भौंक रहा है कब से'। इसके बाद गुस्से से उसकी आंखें लाल थी, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके पास जवाब नहीं था, वो कुछ बोलेगा तो मैं बोलता कि फिर भौंक रहे हो आप। पूरी फ्लाइट फिर एकदम शांत थी।"

Asia Cup 2025 Shahid Afridi Irfan Pathan
