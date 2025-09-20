इरफान पठान के ‘कुत्ते के गोश्त’ वाले बयान पर आया शाहिद अफरीदी का जवाब, बोले- मैं उसको मर्द मानता हूं जो

शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं उसको को मर्द मानता हूं जो आमने-सामने बातें कर सकें और मेरी आंखों में आँखें डालकर बात करे। वह मेरे पीठ पीछे बातें करता रहता है। मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब वह मेरे मुंह पर कुछ कहे। मैं उसके झूठ का जवाब कैसे दूं?

इरफान पठाने हाल ही में एक किस्सा बताया था कि कैसे उन्होंने 2006 पाकिस्तान दौरे पर मेजबान टीम के स्टार हरफनमौला शाहिद अफरीदी की जुबानी जंग में बोलती बंद कर दी थी। हालांकि अब शाहिद अफरीदी ने इरफान पठान के इस बयान को गलत बताया है और कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसी के साथ उन्होंने पठान से फेस टू फेस बात करने को कहा है। बता दें, इरफान पठान ने अपने बयान के दौरान बताया था कि उन्होंने कैसे उन्होंने शाहिद अफरीदी की बोलती बंद यह कहकर की थी कि उन्होंने कुत्ते का गोश्त खाया हुआ है तभी भौंक रहा है। शाहिद अफरीदी का यह बयान तब आया है जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है।

अफरीदी ने कहा, "मैं उसको को मर्द मानता हूं जो आमने-सामने बातें कर सकें और मेरी आंखों में आँखें डालकर बात करे। वह मेरे पीठ पीछे बातें करता रहता है। मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब वह मेरे मुंह पर कुछ कहे। मैं उसके झूठ का जवाब कैसे दूं? रज्जाक को तो मैं वैसे भी अल्लाह की गाय कहता हूं।"

उन्होंने साथ ही कहा, "मुझे लगता है कि वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह एक महान भारतीय हैं और मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ हूं। वो बेचारा सारी जिंदगी साबिद ही करता रहेगा, देखिएगा।"

इरफान पठान ने घटना का पहली बार जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, "फ्लाइट में थे हम, कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ थी। ये दूसरा टूर था 2006 का। उसने (शाहिद अफरीदी) मेरे सर पर हाथ रखा बाल हिलाए और कहा 'बच्चे कैसा है'। मैंने कहा 'तू कब से बाप बन गया'। बच्चों वाली हरकतें है तेरी, मेरे सिर को हाथ लगा रहा है, बाल खराब कर रहा है...ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है। मतलब क्यों बदतमीजी करनी, कुछ बदजुबानी की।"