भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होने पर शाहिद अफरीदी को अफसोस, ICC को चुनौती देते हुए कहा- अब ऐसा करो

संक्षेप: शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होने पर अफसोस जताया है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को एक चुनौती भी दी।

पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। हालांकि, पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में बाकी मैचों के लिए मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की। पाकिस्तान के निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच शिफ्ट करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। शाहिद अफरीदी ने टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होने पर अफसोस जताया है। उन्होंने साथ ही आईसीसी को निष्पक्ष फैसले लेने की चुनौती दी है।

अफरीदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि जब राजनीति दरवाजे बंद कर देती है तो क्रिकेट दरवाजे खोल सकता है। यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। हालांकि, मैं अपनी सरकार के फैसले के साथ खड़ा हूं। आईसीसी लीड करे, अब उसके पास बयानों से नहीं बल्कि फैसलों से यह साबित करने का समय है कि वह हर सदस्य के साथ बिना भेदभाव के, स्वतंत्र और निष्पक्ष है।'' चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होना था।

अफरीदी के अलावा मोहम्मद यूसुफ और राशिद लतीफ, मोइन खान और सरफराज अहमद जैसे पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी बॉयकॉट के फैसले का समर्थन किया है। लतीफ ने कहा, ''आईसीसी ने जिस तरह बांग्लादेश के साथ व्यवहार किया या हाल के वर्षों में जिस तरह वह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने झुकी है, ऐसे में किसी का 'ऐसा रूख अख्तियार करना' जरूरी था।" मोइन ने कहा, "अब आईसीसी को तय करना होगा कि वह विश्व क्रिकेट के व्यापक हित में किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है।'' सरफराज ने कहा कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति न मिलने के कारणों को समझ सकते हैं।