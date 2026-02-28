होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सलमान अली से छीनी जा सकती है कप्तानी? शाहिद अफरीदी ने शादाब को बताया पाकिस्तान का नया कप्तान

Feb 28, 2026 03:07 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का मानना है कि अगर माइक हेसन पाकिस्तान की टीम के कोच बने रहते हैं तो शादाब खान पाकिस्तान के नए कप्तान बनाए जा सकते हैं।

सलमान अली से छीनी जा सकती है कप्तानी? शाहिद अफरीदी ने शादाब को बताया पाकिस्तान का नया कप्तान

पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप के सुपर-8 में जगह बना चुकी है और अब तक सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। हालांकि टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। सलमान अली आगा के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम अभी तक ब़ड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला नहीं जीत सकी है। वहीं टीम के कप्तान सलमान अली आगा का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान और कप्तान सलमान के टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन की जमकर आलोचना हो रही है और इस बीच शाहिद अफरीदी ने दावा किया है कि अगर माइक हेसन बतौर कोच टूर्नामेंट के बाद बने रहते हैं तो शादाब खान पाकिस्तान की टीम के अगले कप्तान बनेंगे।

पाकिस्तान को टी 20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की हल्की सी उम्मीद मिली है। पाकिस्तान का आज आखिरी सुपर आठ मुकाबला श्रीलंका से है। टी20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के कारण सलमान अली की कप्तानी भी खतरे में हैं, कईयों का मानना है कि सलमान अली को पद से जल्द ही हटाया जा सकता है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद जगा दी है। न्यूजीलैंड का रन-रेट (1.390) फिलहाल पाकिस्तान (-0.461) से अच्छा है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा आ फिर लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा।

ये भी पढ़ें:मुझे उसकी क्षमता पता है...अश्विन को आगे के मैचों में संजू सैमसन से ये उम्मीद

शाहिद अफरीदी ने समा टीवी से कहा, ''अगर माइक हेसन कोच बने रहते हैं, फिर मुझे लगता है कि शादाब खान कप्तान बनेंगे। उनका (शादाब और हेसन का) कनेक्शन बहुत पुराना है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान शुरू हुआ था। शादाब बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन बेहतर होता, तो यह बहुत अच्छा होता।"

इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का भी अब रास्ता खुल गया है। अब पाकिस्तान को अपने आखिरी मुकाबले श्रीलंका पर बेहतर रनरेट के साथ बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जायेगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Pakistan Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।