सलमान अली से छीनी जा सकती है कप्तानी? शाहिद अफरीदी ने शादाब को बताया पाकिस्तान का नया कप्तान
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का मानना है कि अगर माइक हेसन पाकिस्तान की टीम के कोच बने रहते हैं तो शादाब खान पाकिस्तान के नए कप्तान बनाए जा सकते हैं।
पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप के सुपर-8 में जगह बना चुकी है और अब तक सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। हालांकि टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। सलमान अली आगा के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम अभी तक ब़ड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबला नहीं जीत सकी है। वहीं टीम के कप्तान सलमान अली आगा का प्रदर्शन भी बेहद निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान और कप्तान सलमान के टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन की जमकर आलोचना हो रही है और इस बीच शाहिद अफरीदी ने दावा किया है कि अगर माइक हेसन बतौर कोच टूर्नामेंट के बाद बने रहते हैं तो शादाब खान पाकिस्तान की टीम के अगले कप्तान बनेंगे।
पाकिस्तान को टी 20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की हल्की सी उम्मीद मिली है। पाकिस्तान का आज आखिरी सुपर आठ मुकाबला श्रीलंका से है। टी20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के कारण सलमान अली की कप्तानी भी खतरे में हैं, कईयों का मानना है कि सलमान अली को पद से जल्द ही हटाया जा सकता है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद जगा दी है। न्यूजीलैंड का रन-रेट (1.390) फिलहाल पाकिस्तान (-0.461) से अच्छा है तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा आ फिर लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा।
शाहिद अफरीदी ने समा टीवी से कहा, ''अगर माइक हेसन कोच बने रहते हैं, फिर मुझे लगता है कि शादाब खान कप्तान बनेंगे। उनका (शादाब और हेसन का) कनेक्शन बहुत पुराना है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान शुरू हुआ था। शादाब बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन बेहतर होता, तो यह बहुत अच्छा होता।"
इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का भी अब रास्ता खुल गया है। अब पाकिस्तान को अपने आखिरी मुकाबले श्रीलंका पर बेहतर रनरेट के साथ बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिल जायेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
