IND Vs PAK मैच से पहले शाहिद अफ्रीदी ने गंभीर-सूर्या के प्लान को ध्वस्त करने की बताई योजना

Feb 14, 2026 04:51 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आंकड़े उतने शानदार नहीं हैं, लेकिन विश्व कप के बड़े मुकाबले से पहले पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने भारतीय टीम के सामने पाक को कैसे खेलना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं। पाकिस्तान दिग्गज शाहिद अफरीदी ने पाक खिलाड़ियों को डॉट बॉल ना खेलने की सलाह दी।

टी-20 विश्व कप 2026 का महा-मुकाबला 15 फरवरी को देखने को मिलेगा। श्रीलंका के शहर कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। एशिया कप के फाइनल मुकाबले के बाद दोनों टीमें आमने-सामने हैं। विश्व कप हिस्सा लेने से कतराने का बहाना करते- करते अब पाकिस्तान मैदान पर है।

हालांकि, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आंकड़े उतने शानदार नहीं हैं, लेकिन विश्व कप के बड़े मुकाबले से पहले पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने भारतीय टीम के सामने पाक को कैसे खेलना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए कुछ टिप्स दिए हैं। पाकिस्तान दिग्गज शाहिद अफरीदी ने पाक खिलाड़ियों को डॉट बॉल ना खेलने की सलाह दी है और गंभीर- सूर्या की रणनीतियों को फेल करने या भेदने का तरीका बताया है।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान टीम को ज़रूरी सलाह दी है। एक पाक प्राइवेट न्यूज़ चैनल से बात करते हुए, अफरीदी ने पाकिस्तानी बैट्समैन से जितना हो सके डॉट बॉल कम करने की अपील की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप का मैच हर लिहाज से जरूरी है और खिलाड़ियों को अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। अफरीदी ने कहा, “गलतियां होती हैं, लेकिन जो टीम तीनों डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, में कम गलतियां करती है, वही सफल होगी।” उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलने से बैट्समैन पर बेवजह का प्रेशर पड़ता है, जिससे वे अक्सर रिस्की बड़े शॉट खेलने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे विकेट गिर जाते हैं।

अफरीदी ने कहा कि "पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग डेप्थ एक ताकत है, जो नंबर आठ तक फैली हुई है। हमारे पास एक सॉलिड लाइनअप है और कई खिलाड़ी बड़े शॉट लगाने में काबिल हैं।”

ये भी पढ़ें:LIVE: स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को दिया 153 रनों का लक्ष्य, करो या मरो वाला है मैच
ये भी पढ़ें:1 ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बैटर, ईशान किशन- युवराज लिस्ट में

उन्होंने एक रणनीतिक बदलाव का सुझाव दिया। अफरीदी ने कहा, “अगर हमारे टॉप 6 बैटर 15 या 16 ओवर तक बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो छठा विकेट गिरने के बाद, बाकी 24 गेंदों पर आखिरी दो बल्लेबाजों को बैटिंग करने दें ताकि एक अच्छा टोटल बनाया जा सके।” ओपनिंग जोड़ी के लिए अफरीदी ने कहा कि उन्हें स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने विकेट जल्दी न गंवाएं।

ये भी पढ़ें:WC के 3 मैच में बने 915 रन, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को थमाई हार, 13 फरवरी का..

उनका यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। हालांकि, टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान दोनों अपने पिछले दोनों मुकाबले जीतकर आमने-सामने होंगी। ऐसे में यह मैच किस ओर करवट बैठता है देखना दिलचस्प होगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
